Privatannonserna – annonsera gratis

slanghållare, ved, böcker, solcell, servis, assistent, leksakshästar

Publicerad onsdag, 15 april 2020, 10:15 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

14 april

Säljes

Slanghållare

galvade, fyra stycken. 100 kr för alla fyra. Finns i Lidköping

0708-99 39 88

Säljes

Ved

Nyklyven Gran, tall och björkved cirka 1,5 kubik. Pris 750:-

Tel: 0761-63 69 99 E-Post: gunnarssona470(a)gmail.com

Skänkes

Böcker

Ett 50-tal blandade böcker skänkes till någon läshungrig Deckare,romaner odyl Finns för avhämtning i Järpås

0704548093

13 april

Säljes

Regulator & solcell

50watt 650 x 650mm. Massiv Mahogny ram runt om cellen, lackad. 2.100 kr Lidköping.

0703-39 44 21

Säljes

Efterrättsservis

Gammaldags

1 Skål 23cm

1 Kanna

10 Skålar 16cm (5 olika motiv)

Nyskick Pris: 300 kr

0703-58 06 56

Säljes

Assistent

i Lidköping 1.800 kr. Många tillbehör. I dessa tider sker försäljningen utomhus.

0705-38 60 91

10 april

Säljes

Leksakshästar.

Höjd 31 cm på den stora och 24 cm på den mörka. Från tidigt 80-tal? 100 Kr.

s.sanden(a)hotmail.se eller Smsa: 0762-92 61 53

9 april

Säljes

Lasse-Åberg-tavla

220 kr 15 x 20. Signerad. Nummer 1447.

Vid intresse maila s.sanden(a)hotmail.se eller Smsa: 0762-92 61 53

Säljes

Soffbord

Fint soffbord Björk/masurbjörk. Pris 400 kr

0702-69 10 58

Säljes

Kaffemaskin



Dolce Gusto kaffemaskin. Kapsel. Piccolo. Aldrig använd, kvar i kartongen. Swish, Finns i Centrala Lidköping. Bild kan fixas, Pris 470:-

Säljes

Smådjurs-/Hamsterbur

m diverse tillbehör, helt och rent.. Pris 350 kr.

Mail: katriandreas(a)hotmail.com, tel: 0708-72 56 76

Säljes

Ljuslyktor

Ljuslyktor 6 cm

2 st klar

2 st grön

2 st äppelgrön

Nypris 179kr/st Pris: 50kr/st eller alla för 200kr

8 april

Säljes

Lekspis

med en del tillbehör. Pris 200 kr

6 april

Säjes

Computer

Airtour CRP-1 Computer. 200:- kr.

0702-280247

5 april

Säljes

Cykel

Treväxlad damcykel Monark 28 tum. Pris 2200 kr

Tel. 0706-93 49 89

Säljes

Sommardäck

suttit på en VW Polo 15 tum 195-55-15 7 mm mönsterdjup 1 600kr

Säljes

Träningsredskap

300kr

0706-93 49 89

Säljes

Soffbord

Pris: 500kr

Tel: 0703-58 06 56

Säljes

Tv-bänk

Bredd 180cm Höjd 38cm Djup 45cm Fint skick Pris: 700kr

Tel: 0703-58 06 56

Säljes

Vindskydd

höjd 1,6 meter längd 3,0 meter. Nypris 1.000kr. Säljes för 500kr. Finns i Lidköping

3 april

Säljes

Kylskåp 12 V

Kylskåp Biltema 48 lit. Kan även köras på 230 volt men den kabeln saknas. Pris 400 kr

Säljes

Sommarhjul

4 Fälgar med skapliga sommardäck till Toyota Yaris 175/65 R15 . Pris 1500 kr.

2 april

Spis

Gorenje

60 cm bred. Obetydligt använd säljes pga ombyggnad. Pris 500 kr.

Säljes

Orreforsglas

Säljes 14 ”stora Måtta” glas, Eden: 12 mattallrikar, 12 assietter, allt 600kr

1 april

Säljes

Insynsskydd

Insynsskydd Volvo V70 V50 S60 2007, 500,- kr

ingehsab(a)telia.com

0510-54 70 10 eller 0705-13 74 44

Säljes Lastnät

Volvo V50 2007, 500,- kr.

ingehsab@telia.com

0510-54 70 10 eller 0705-13 74 44

Säljes Dragkula

delbart V70, fint skick 550kr Lidköping

0703-39 44 21

31 mars

Säljes

Sommardäck

4 st sommardäck till Volvo V-50, två bra 2 dåliga, 500:-

ingehsab(a)telia.com, 0510-54 70 10 eller 0705-13 74 44

Önskas hyra

Hus

Söker ett hus att hyra med ngt uthus till utanför Lidköping. Helst mot Vinninga, Mellby, Härene, Hovby o Järpås hållet. Är tillsvidareanställd och djur finns i hemmet.

0728-51 74 20

Säljes

Skål

i glas med 9 mindre skålar på fot. Hela ”servisen” 100:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

30 mars

Säljes

Däck

Sommardäck Hyundai I-30. Original alufälgar med bra kvalitets-däck, 4-4-5-5 mm. 1.500 kr.

0762-15 44 32

Säljes

Barnservis

Kaffekannan är från ALP Lidköping, Gräddkanna och koppar med fat är omärkt. 100:-

0707-68 54 88

Säljes

Smide

Att hänga exvis i fönster. 50:-/st

SMS 0708-63 28 93

29 mars

Säljes

Rullgardiner

Säljer 3 st Rullgardin Mörkläggande BOLGA . Mått: Bredd: 180 cm, Höjd: 170 cm. Är vändbara, kulkedja, färg creme, går kortas av på bredden. Pris 500:-.

0739-06 75 30

Säljes

Sommardäck





Sommardäck på lättmetallfälgar, Volvo S70/V70. Michelin Energy Saver 195/60-15. 2 mm mönsterdjup. Pris 1000 kronor.

28 mars

Önskar hyra

garage

I närheten av Framnäs centrum/Dahlängen. Skötsam och har jobb. Tack på förhand.

0767-78 23 50 zophian83(a)live.se

27 mars

Säljes

Däck

Sommardäck med fälgar 175/65 14. 3 däck på 0,8 0,9 mm. Ett däck på 0.3 mm Suttit på renault megane coupe- Pris 1.700:-

0767-78 23 50 eller zophian83(a)live.se

Säljes

Skor

Svarta Timberland, strl 39, oanvända, för att dottern ”ångrade sig”…! Ord. pris 1399, säljes för 750:-

0708-725676 alt. katriandreas(a)hotmail.com

Säljes Bärbar dator

ASUS N61J Intel Core i3 Hårddisk 500 GB Pris 500:–

0705-85 02 17

Säljes

Resesäng

Begagnad resesäng Pris 100:–

0705-85 02 17

25 mars

Säljes

Paraplyer

Från 1960-talet. 4 st som nya. Pris 900 kr. Finns i Lidköping

0703-39 44 21

23 mars

Säljes Stereo/förrådsbänk

Bänk mörkbrun,massiv fur B.98cm-D.41cm-H.88cm

0708-69 08 87

22 mars

Säljes

Säng

80×200 cm. Sängben och madrass-skydd ingår. Inköpt 2019. Obetydligt använd. 1200 kr.

0702-81 21 57

21 mars

Säljes

Burkar

Speceri- och kryddburkar. 2 delar. Rörstrand. 1900-talets första hälft. 100:-

Säljes

Cykel

Cykel, 20 tums, 3 växlad. Flitigt använd, en del skav på färgen, men funkar bra fortfarande. 400 kr.

Säljes

Damcykel

Monark, 3-växlad. Mycket gott skick. 350 kronor.

Säljes

Campingmöbler

3 st campingstolar + justerbart campingbord i mycket gott skick. Totalt 3+1. Kronor 475:-.

20 mars

Säljes

Microugn

Electrolux Microvågsugn med ledbelysning , grillelement. 600 kr

tel/sms: 0722-51 39 12

Skänkes

Tidningar

Tidningarna Husbil & Husvagn, Husvagn & Camping, Teknikens Värld, Gör Så Här,

Ca. 1,5meter blandat. Prenumererade senast på Husvagn & Camping

Tel. 0731-42 45 24 Lennart

17 mars

Säljes

Brudkista

i ek med lite skavanker på locket.. 300 kr

Sms till 0708-63 28 93