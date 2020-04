I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad lördag, 11 april 2020, 06:25 av Redaktionen

På grund av risk för spridning av coronavirus är vissa tidigare annonserade evenemang inställda.

Sunnersbergs församling

P g a av coronaviruset och smittorisken ställer Sunnersbergs församling in all verksamhet som berör vuxna – utom gudstjänster. Den som inte kan delta i gudstjänster uppmanas tända ett ljus och be för alla som på olika sätt är drabbade samt vårdpersonal.t

Söndag 12 april – påskdagen

Kyrkans gård Lockörn 10: Påskdagsmässa

Måndag 13 april

Kyrkans gård Lockörn 10: Mässa

Tisdag 14 april

Kyrkans gård Lockörn 19,30: Mässa i Taizéanda

Lidköpings församling

Vi firar gudstjänster som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe.

Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be.

Lördag 11 april

S:t Nicolai kyrka 23,15: Påsknattsmässa med förnyelse av doplöften.

Söndag 12 april påskdagen

S:t Nicolai kyrka 11: Gudstjänst. Körgrupp och musiker medverkar.

S:ta Maria kyrka 18:Uppståndelsemässa

Måndag 13 april annandag påsk

Pilgrimsvandring med start från S:t Sigfrids-, S:ta Maria- och S:t Nicolai kyrkor kl 15.

Ta med fika och något att sitta på. Avslutas med mässa i S:t Sigfrids kyrka kl 17.

Tisdag 14 april

S:t Nicolai kyrka 10: Ekumenisk bön

S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

Onsdag 15 april

S:ta Maria 12: Middagsbön

Södra Kållands pastorat

Mellby kyrka .

Med anledning av coronaviruset är vår öppna verksamhet inställd tillsvidare.

Öppna kyrkor i Järpås, Råda, Tun och Örslösa vardagar 9-16 för enskild andakt och ljuständning..

Påskdagen 12 april

Järpås kyrka 10 Påskgudstjänst, Mats Bengtsson.

Mellby kyrka 11 Familjemässa, Anna-Karin Widnersson. Durklangen åk.3 och Mariakören medverkar.

Tådene kyrka 17 Påskmässa, Johnny Hagberg. Ann Gustafsson och Erika Hellström – sång.

Annandagpåsk 13 april

Råda kyrka 10 Högmässa, Markus Hagberg.

Häggesleds kyrka 18 Gudstjänst, Markus Hagberg.

Gillstads kyrka 18 Mässa, Johnny Hagberg.

Torsdag 16 april

Råda församlingshem 10 -12 Stor & Liten – utomhus. Öppen förskola 0 -5 år.

Fredag 17 april

Stadsbiblioteket (Lidköping) 10 -11 Stor & Liten – Örslösa, Tun och Järpås. Öppen förskola 0 -5 år. Sagostund.

Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp 12+.

Söndag 19 april

Järpås kyrka 10 Högmässa, Johnny Hagberg.

Lavads kyrka 10 Högmässa, Markus Hagberg.

Friels kyrka 18 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Vila för själen-mässa, Johnny Hagberg.

Tisdag 21 april

Stadsnära lantgård i Lidköping 10.30 -12 Stor & Liten – Örslösa, Tun och Järpås. Öppen förskola 0 -5 år. Ta med fikakorg!

Pastorsexpeditionen i Råda är fr.o.m. 6 april stängd för besök. Telefontiden är ändrad till vardagar kl. 10-12.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Under tiden till 19/4 har församlingens öppna verksamhet ställts in. Visa hänsyn! Stanna hemma om du är sjuk!

Söndag 12 april – påskdagen

Saleby kyrka 11; Mässa

Sävare kyrka 16: Gudstjänst för Små och Stora

Måndag 13 april – annandag påsk

Majåkerskyrkan 18: Mässa

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika. Inställt

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:- Inställt

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20



EFS-kyrkan

Söndag 12 april- påskdagen

Ingen Gudstjänst.

För enskilt samtal/andakt m.m. kontakta Mikael Kjell.

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

Verksamhet är fortsatt pausad t v – se fortsatt annonsering och notiser.

