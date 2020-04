Tore Sahlström om virustider med ensamhet och att hålla avstånd

Publicerad lördag, 04 april 2020, 13:10 av Tore Sahlström

Just nu befinner sig världen i en orostid som, jag aldrig i mitt långa liv tidigare fått uppleva. Nu är det ensamhetens och avståndens tidevarv som gäller.

Det är för vissa människor mentalt tufft med denna isolering. Själv tillhör jag riskgruppen – dels för min ålder, dels för de underliggande hjärtproblemen.

Det sägs att vi svenskar är världens mest ensamma folk. Vi bor ensamma i större utsträckning än folk i andra länder så vi borde vara vana att leva ett litet isolerat leverne. Ensamheten lär visst vara vår tids folksjukdom.

Jag bor sedan ett och ett halvt år ensam och försöker så mycket som möjligt leva ett karantänliv i denna ödesmättade månad. Tar mig till affären och inhandlar det mesta som behövs i några dagar.

Promenad på mitt älskade Kinnekulle – Munkängarna.

Förr tjatades mycket att hålla avstånd i trafiken men nu gäller det även i affärer och överallt där det finns människor. Jag kom på mig själv när jag var i en affär då jag plötsligt hörde en hostning från en passerande person. Blev skraj och ryggade blixtsnabbt tillbaka.

Annars blir det mest innesittande med läsning och TV-tittande.

Alla sociala och kulturella aktiviteter utanför hemmet är nu inställda tills vidare. Det är surt men, det är bara att tugga i sig det.

I det här läget som, råder nu är det inte självklart att the show must go on. Jag som är en stor sportnörd ”lider” mycket mera. Helt sportfritt på TV förutom Eurosport som, envisas att sända snooker var evinnerliga kväll (en form av biljardspel). Hur kul är det?? Kan inte fatta att denna sport var Englands största TV-sport på 1980-talet, men det verkar som Eurosport fortfarande tror den är stor.

Hur kul är det att titta på matcher när man redan vet resultatet.

Nej det får bli andra kanaler och jag har upp täckt att Kunskapskanalen är en bra ersättning för livesporten. En utmärkt kanal att få vetskap om mycket här världen.

Handsprit

Att sitta lite isolerat i hemmet börjar nu bli en rutin som man till slut vänjer sig vid. Under min militärtjänst på A6 i Jönköping fick jag sitta isolerat i en cell under en vecka, så jag har lite vana kan man hävda. Jag och min kompis 105 Levin från Ulricehamn åkte på beredskapstjänst över nyår. På nyårsaftonen när alla andra roade sig kom vi på idén att rymma från kasernen och åka till Folkets Park i Husqvarna där det var dans.

Vi tog med oss våra civila kläder till bottenvåningen – klädde om och hoppade ut genom ett fönster och for till den närliggande parken för att dansa.

När vi väl kom tillbaka senare på nyårsaftonen till regementet hade dagofficeren kört ett larm på kvällen och vid uppställningen fattades jag och min kompis. Dagen därpå förhör hos regementschefen som senare gav straffet sju dagar isolering i var sin cell. En avskildhet som hette duga. Kommer än i dag ihåg hur knäckande den isolerande veckan var.

Vid den här tiden hade jag precis fått jobb på en Skövdetidning och efter frigivningen skrev jag ett kåseri om händelsen. Lumparkompisarna klippte ur artikeln oc, satte upp den på regementets anslagstavla där även befälen kunde läsa om burvistelsen.

Till historien hör att när jag senare begärde att få ledigt var det ingen svårighet – befälen godkände lätt mina militära permissioner resten av min lumpartid på A6.

I dessa tider är det viktigt att behålla lugnet. Livet har lärt mig att man måste landa innan man kan resa sig igen. Nu är det jätteviktigt att inte ha oro och panik som man tyvärr märker av att många har. Kom ihåg att oro och panik är känslomässiga tankar som har sin egen kraft och sprids vidare. Det är så det brukar fungera.

Oroa dig inte för mycket – snart kommer ljusare tider. Det kan till och med bli bättre innan denna världsliga pandemi.

Sjukdomar och pandemier kan förvisso ställa till stor oreda för dig och dina nära och för hela samhället i stort. Det finns många exempel genom åren på farliga härjande farsoter. Några exempel är smittkoppor, tuberkulos, kolera, malaria, spanska sjukan m.m. som har orsakat mycket elände.

I modern tid matas vi ideligen om corona. Kriskommunikationen har blivit vardag. Det verkar som medierna har svårt att få ut nyheter som inte handlar om corona, men snart kommer det säkert uppstå en mättnad på negativa virusnyheter. Det kan dock dröja ett tag framöver.

En helt ny TV- kändis har vi fått under coronatiden. Statsepidemiologen Anders Tegnell dyker upp i alla medier dagligen och även hos Skavlan – man undrar hur karl orkar ställa upp för alla medier ideligen. Ge honom några dagar vila – han börjar se sliten ut nu.

Enda positiva just nu är väl att våren är på gång, och en promenad i vårsolen är att se fram emot. Vardagsmotionen tycker jag är mer värd än att slita hårt en timme på gymmet en gång i veckan. För skribenten blev det på fredagen en tur till Munkängarna på mitt kära Kinnekulle för att senare återvända in i lägenhetskarantänen och fira hemmahelg i ensamhetens vrå.

Blir säkert en återresa till Kinnekulle nästa vecka för då har väder-Pia lovat att den riktiga vårvärmen ska inträda. Efter utevistelsen får man inte glömma i dessa tider att marinera sig med handsprit så att viruset inte får någon chans att ställa till orosmoln för individen.

Ha en trevlig helg och en angenäm karantän påsk önskar en symtomfri Lidköpingspensionär.