I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad lördag, 04 april 2020, 06:25 av Redaktionen

På grund av risk för spridning av coronavirus är vissa tidigare annonserade evenemang inställda.

Bidra gärna med evenemang. Nya uppdateringar läggs oftast in onsdagar på eftermiddagen.

Sunnersbergs församling

P g a av coronaviruset och smittorisken ställer Sunnersbergs församling in all verksamhet som berör vuxna – utom gudstjänster. Den som inte kan delta i gudstjänster uppmanas tända ett ljus och be för alla som på olika sätt är drabbade samt vårdpersonal.

Lördag 4 april

Antoniosgården 19,30: ekumenisk fastebön i Taizéanda.

Söndag 5 april

Kyrkans gård Lockörn 10:Mässa

Gösslunda kyrka 18: Kvällsgudstjänst

Måndag 6 april

Kyrkans gård Lockörn 19: Passionsandakt

Tisdag 7 april

Kyrkans gård Lockörn 19: Passionsandakt

Onsdag 8 april

Kyrkans gård Lockörn 19: Passionsandakt

Torsdag 9 april – skärtorsdag

Kyrkans gård Lockörn 19: Skärtorsdagsmässa

Fredag 10 april – långfredag

Kyrkans gård Lockörn 18: Långfredagsgudstjänst

Söndag 12 april – påskdagen

Kyrkans gård Lockörn 10: Påskdagsmässa

Måndag 13 april

Kyrkans gård Lockörn 10: Mässa

Tisdag 14 april

Kyrkans gård Lockörn 19,30: Mässa i Taizéanda

Lidköpings församling

Vi firar gudstjänster som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe.

Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be.

Lördag 4 april

S:t Nicolai kyrka 10-13: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

S:t Nicolai kyrka 11,30: Lunchmusik. Välkomna till musikserien ”Toner under valven”. Stephen Craig spelar orgelmusik av Johannes Brahms.​​

Söndag 5 april

S:t Nicolai kyrka 11: Högmässa

S:t Sigfrids kyrka 17: Gudstjänst

Måndag 6 april

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

Nicolaigården 10: Café Öppen dörr

S:t Nicolai kyrka 19: Passionsandakt med musik

Tisdag 7 april

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

S:t Nicolai kyrka 10: Ekumenisk bön

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

S:t Nicolai kyrka 19: Passionsandakt med musik

Onsdag 8 april

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

S:t Nicolai kyrka 19: Passionsandakt med musik

Torsdag 9 april

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

S:ta Maria kyrka 17: Skärtorsdagsmässa

S:t Nicolai kyrka 19: Skärtorsdagsmässa

Fredag 10 april långfredag

S:t Sigfrids kyrka 11: Långfredagsgudstjänst.

S:ta Maria kyrka 15: Korsandakt

S:t Nicolai kyrka 18: Långfredagsmusik med Adrianna Arapinowicz, cello, och Stephen Craig, orgel. Präst: Lars Tivemo

Lördag 11 april

S:t Nicolai kyrka 23,15: Påsknattsmässa med förnyelse av doplöften.

Söndag 12 april påskdagen

S:t Nicolai kyrka 11: Gudstjänst. Körgrupp och musiker medverkar.

S:ta Maria kyrka 18:Uppståndelsemässa

Måndag 13 april annandag påsk

Pilgrimsvandring med start från S:t Sigfrids-, S:ta Maria- och S:t Nicolai kyrkor kl 15.

Ta med fika och något att sitta på. Avslutas med mässa i S:t Sigfrids kyrka kl 17.

Tisdag 14 april

S:t Nicolai kyrka 10: Ekumenisk bön

S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

Onsdag 15 april

S:ta Maria 12: Middagsbön

Södra Kållands pastorat

Mellby kyrka .

Med anledning av coronaviruset är vår öppna verksamhet inställd tillsvidare.

Öppna kyrkor i Järpås, Råda, Tun och Örslösa vardagar 9-16 för enskild andakt och ljuständning.

Söndag 5 april – Avslutning på fastekampanjen

Järpås kyrka 10 Högmässa, Mats Bengtsson.

Råda kyrka 10 Högmässa, Markus Hagberg. Brödförsäljning till förmån för fastekampanjen.

Tuns kyrka 10 Familjegudstjänst, Johnny Hagberg. Korallerna och Mariakören medverkar. Saft och bullar på kyrkbacken.

Mellby kyrka 18 Gudstjänst med musik, Mats Bengtsson. Kristin Lidholm – musik.

Väla kyrka 18 Gudstjänst, Johnny Hagberg.

Måndag 6 april

Kållands-Åsaka kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Tisdag 7 april

Kållands-Åsaka kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Onsdag 8 april

Råda kyrka 18 Passionsandakt, Anna-Karin Widnersson.

Skärtorsdagen 9 april

Pastorsexpeditionen är stängd

Järpås kyrka 18 Mässa, Mats Bengtsson.

Karaby kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson.

Norra Kedums kyrka 18 Mässa, Johnny Hagberg.

Råda kyrka 18 Mässa, Markus Hagberg. Nova Voces medverkar.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Under tiden till 19/4 har församlingens öppna verksamhet ställts in. Visa hänsyn! Stanna hemma om du är sjuk!

Söndag 5 april

Saleby kyrka 11: Mässa

Hasslösa kyrka 18: Gudstjänst

Majåkerskyrkan 18 OBS tiden: Gudstjänst

Torsdag 9 april

Sävare kyrka 19: Skärtorsdagsmässa

Härjevads kyrka 19: Skärtorsdagsmässa

Fredag 10 april långfredag

Trässbergs kyrka 11: Gudstjänst

Hasslösa kyrka 15: Gudstjänst

Söndag 12 april – påskdagen

Saleby kyrka 11; Mässa

Sävare kyrka 16: Gudstjänst för Små och Stora

Måndag 13 april – annandag påsk

Majåkerskyrkan 18: Mässa

– – – –

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika. Inställt

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:- Inställt

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20



EFS-kyrkan

Lördag 4 april

15.00 Bibeltema & samtal. Mikael Kjell. Medtag knytis-fika.

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

Verksamhet är fortsatt pausad t v – se fortsatt annonsering och notiser.

– – – –

