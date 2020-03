Bandy: Anders Bridholm till Hall of Fame

Publicerad tisdag, 31 mars 2020, 17:46 av Redaktionen

Svensk bandys Hall of Fame instiftades i mars 2012. I årets selektion har juryn valt in Eric ”Pampen” Borgström, Orvar Bergmark, Anders Bridholm och Hans Åström.

Korta presentationer av de nyinvalda:

45. Eric ”Pampen” Borgström

”Jag ville jag vore den örn som er ledde

mot segrar i bandy ej förut sedde

jag också sett i vårt bandylag

hur segrar vinnas ur nederlag!”

Orden är ”Pampen” Borgströms i samband med IF Götas 25-årsjubileum 1929 och under mellankrigstiden var det mycket som kretsade kring värmlänningen inom svensk bandy. ”Pampen” var inte bara spelare, ledare och mångårig ordförande i IF Göta, utan han var även den som grundade Värmlands bandyförbund 1934. Året därefter fick han Porla-priset för Årets främsta svenska idrottsledarprestation och mellan 1929 och 1940 gick han faktiskt obesegrat fram som lagledare för det svenska herrlandslaget.

46. Orvar Bergmark

Orvar Bergmark är en av de verkliga giganterna inom svensk idrottshistoria. Ursprungligen från Byske i Västerbotten tog Bergmarks karriär fart på allvar när han som 16-åring flyttade till Örebro och snabbt etablerade han sig i ÖSK Bandys A-lag. Orvar är, tillsammans med kompisen Sigge Parling, den ende spelare som spelat VM-final i såväl fotboll som bandy och han är även den spelare som flest landskamper i bandy och fotboll kombinerat (24+94). Totalt spelade han sju SM-finaler (inklusive ett omspel) med Örebro SK och vann ett SM-guld. Efter karriären gjorde Bergmark bland annat fem år som svensk förbundskapten i fotboll och tolv år som styrelseledamot i Svenska Bandyförbundet, varav fem som vice ordförande.

47. Anders Bridholm

Lidköpingssonen Anders Bridholm kände sig tvungen att lämna hemstaden som ung för att få förtroende och speltid. Resultatet blev otroliga sex SM-guld med IF Boltic, två VM-guld och två Årets Man-utmärkelser för målvakten. Under Boltics storhetstid på 1980-talet var Bridholm allt som oftast omutlig som sista utpost och såväl 1984 som 1985 prisades han som landets bästa bandyspelare. ”Jag fick ju världens bästa träning varje dag. Halva landslaget spelade ju i Boltic”, konstaterar Bridholm.

48. Hans Åström

Med tre VM-guld, två SM-guld och utmärkelser som Årets Man och Årets Ledare är Bollnässonen Hans Åström en av de verkligt stora inom svensk bandy från 1990-talet och framåt. Stora avtryck gjordes i moderklubben Bollnäs GIF, men det var hos ärkerivalerna Sandvikens AIK och Edsbyns IF som ”Hans Majestät” (som för övrigt är kusin med det svenska kungahusets prins Daniel Westling) fick vinna SM-guld. 1997 delade han segern i skytteligan med Jonas Claesson på 44 mål, vann SM-guld med SAIK, VM-guld med landslaget och utsågs till Årets Man. Spelarkarriären avslutades med SM-guld med Edsbyns IF 2007. Därefter har han bland annat tagit moderklubben Bollnäs till två SM-finaler som tränare och 2011 utsågs han till Årets Ledare i svensk bandy.

Tidigare invalda i Bandyns Hall of Fame: 1. Sune Almkvist, 2. Torsten Tegnér, 3. Sven ”Sleven” Säfwenberg, 4. Ejnar Ask, 5. Pontus Widén, 6. Nils ”Nicke” Bergström, 7. Olle Sääw, 8. Ulf Fredin, 9. Bernt ”Bempa” Ericsson, 10. Ola Johansson 11. Jonas Claesson, 12. Bosse Nilsson, 13. Björn Swartswe, 14. Sören Boström, 15. Bengt ”Pinnen” Ramström, 16. Gunnar Galin, 17. Ann Elefalk, 18. Göran Sedvall, 19. Håkan Sundin, 20. Hans Elis Johansson, 21. Gösta ”Snoddas” Nordgren, 22. Lennart Backman, 23. Curt Einarsson, 24. Mikael Arvidsson, 25. Stefan Karlsson, 26. Hilding ”Moggli” Gustafsson, 27. Sven Karlsson, 28. Torbjörn Ek, 29. Anna-Karin Olsson, 30. Ola Fredricson, 31. Arne Argus, 32. Ove Eidhagen, 33. Jan-Erik Flink, 34. Lars ”Knatten” Olsson, 35. Mikael Forsell. 36. Gunnar Hyttse 37. Jan “Habo” Johansson 38. Leif Fredblad 39. Mats Carlsson 40. Per Togner 41. Einar Tätting 42. Håkan Ohlsson 43. Birgitta ”Gittan” Söderström 44. Stefan ”Lillis” Jonsson.

Hall of Fame-juryn består av journalisterna Claes-G Bengtsson, Lasse Sandlin, Göran Söderlund och Lars Östling.