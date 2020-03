I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Här finns Biskop Åkes bön i coronatider

Publicerad tisdag, 31 mars 2020, 06:25 av Redaktionen

På grund av risk för spridning av coronavirus är vissa tidigare annonserade evenemang inställda.

Biskop Åke Bonnier har skrivit ned en bön med anledning av coronaviruset:

Herre Jesus, ”du som gått före oss längst in i ångesten” (Sv.ps 74),

vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset,

både i vår närhet och i andra länder.

Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka,

var nära alla som lider av symptom, var nära alla som är oroliga,

var nära alla som sörjer anhöriga som gått bort, var nära alla

som på olika sätt är involverad i kampen mot viruset.

Speciellt ber vi för alla inom sjukvården,

alla som arbetar med akutsjukvård och långvård.

Herre, ge dem kraft, ge dem uthållighet.

Vi ber för myndigheter som har att fatta beslut, för regeringar och presidenter.

Gud, Du som är livets Herre, fyll varje beslutsfattare med Din vishet

så att Ditt rike må bli tydligt och Din vilja ske i kampen för livets skull.

Vi ber också för oss själva. Led oss steg för steg i det som är

och som väntar, du som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar,

ditt namn till ära. (Psaltaren 23)

Sunnersbergs församling

Tisdag 31 mars

Kyrkans gård Lockörn 19,30: Mässa i Taizéanda

Lördag 4 april

Antoniosgården 19,30: ekumenisk fastebön i Taizéanda.

–

P g a av coronaviruset och smittorisken ställer Sunnersbergs församling in all verksamhet som berör vuxna – utom gudstjänster. Den som inte kan delta i gudstjänster uppmanas tända ett ljus och be för alla som på olika sätt är drabbade samt vårdpersonal. Det gäller vuxenkörer, syföreningar, temakvällar, Café Lockörn, trivsel- och soppluncher samt Smått & Gott i Kyrkskolan, Öppet hus i Otterstads församlingshem och Liten & Stor på Kyrkans gård-Lockörn.

Lidköpings församling

Vi firar gudstjänster som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe.

Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör. Detta för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be. Öppettiderna kan variera, men kommer i regel vara mellan 10.00-15.00. För aktuella öppettider för veckan läs i kalendern på hemsidan. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bemanna kyrkan dessa tider. Det finns kontaktuppgifter i kyrkan till präster och diakoner om man önskar en personlig kontakt.

Vi finns här för Dig om du känner oro och behöver någon att prata med.

Tisdag 31 mars

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

Onsdag 1 april

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal. 12 Stilla toner i fastan, orgelmusik med Anna-Lena Åstrand

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

Torsdag 2 april

S:t Nicolai kyrka 10-15: Öppen för enskilda besök. Personal finns för samtal.

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön

Södra Kållands pastorat

Mellby kyrka .

Med anledning av coronaviruset är vår öppna verksamhet inställd tillsvidare.

Vecka 14:

Måndag – fredag 9 -16 Öppna kyrkor i Järpås, Råda, Tun och Örslösa.

Söndag 29 mars

Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Anna-Karin Widnersson.

Söne kyrka 10 Gudstjänst, Johnny Hagberg.

Gillstads kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson.

Häggesleds kyrka 18 Vila för själen mässa, Johnny Hagberg.

Fredag 3 april

Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp 12+

Järpås församlingshem 18 -20.30 Fredax åk. 7 +

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Under tiden till 19/4 har församlingens öppna verksamhet ställts in. Se vidare info på hemsidan och församlingens Facebook.

Gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som vanligt. Visa hänsyn! Stanna hemma om du är sjuk!

–

– – – –

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika. Inställt

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:- Inställt

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20



EFS-kyrkan

Lördag 4 april

15.00 Bibeltema & samtal. Mikael Kjell. Medtag knytis-fika.

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

Verksamhet är fortsatt pausad t v – se fortsatt annonsering och notiser.

– – – –

