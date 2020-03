Vänern i dag – och väntade fartyg

Publicerad fredag, 27 mars 2020, 11:03 av Björn Smitterberg

Efter en topp på 45,13 meters nivå har Vänerns yta sjunkit två centimeter till dagens uppmätta 45,11.

Måttet avser höjden över havets normalvattenstånd. Vänerns yta är nu drygt 1 meter över sjökortsdjupet.

I dag och de båda närmaste dagarna är trefartyg aviserade förlossning/lastning i Lidköping. De tre är ”Lurö” med last från Ryssland, ”Kinne” med last från Norge och ”Rix Spring” med last från Tyskland.