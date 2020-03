Privatannonserna – annonsera gratis

burkar, cykel, campingmöbel, cykel, micro, tidningar, brudkista

Publicerad lördag, 21 mars 2020, 10:07 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

21 mars

Säljes

Burkar

Speceri- och kryddburkar. 2 delar. Rörstrand. 1900-talets första hälft. 100:-

0707 -68 54 88

Säljes

Cykel

Cykel, 20 tums, 3 växlad. Flitigt använd, en del skav på färgen, men funkar bra fortfarande. 400 kr.

0708-72 56 76 eller katriandreas(a)hotmail.com

Säljes

Damcykel

Monark, 3-växlad. Mycket gott skick. 350 kronor.

0702-28 02 47

Säljes

Campingmöbler

3 st campingstolar + justerbart campingbord i mycket gott skick. Totalt 3+1. Kronor 475:-.

0702-28 02 47

20 mars

Säljes

Microugn

Electrolux Microvågsugn med ledbelysning , grillelement. 600 kr

tel/sms: 0722-51 39 12

Skänkes

Tidningar

Tidningarna Husbil & Husvagn, Husvagn & Camping, Teknikens Värld, Gör Så Här,

Ca. 1,5meter blandat. Prenumererade senast på Husvagn & Camping

Tel. 0731-42 45 24 Lennart

17 mars

Säljes

Brudkista

i ek med lite skavanker på locket.. 300 kr

Sms till 0708-63 28 93

15 mars

Säljes

Jordfräs



(kultivator ).Gammal men startar lätt och fungerar.

Köpes

Elcykel

0706-06 72 69

14 mars

Säljes

Golvur

Golvur 191 cm högt säljes för 500:-

0708-62 79 42

12 mars

Säljes

köksbord

6 st stolar, iläggsskiva, helt & fint skick. Lidköping 350 kr

0703-39 44 21

Säljes

Takräcke

Carwise 500 kr.

0768-43 04 48

Säljes

Rock/Ytterrock

Svart rock. Obetydligt använd. Hög kvalité. Ull 60% Nylon 20% Kashmir 15% Övrigt 5% Storlek: M/L ( Nypris idag 1995 kr) Pris: 290 kr

0730-98 64 76

11 mars

Säljes

skolbänk

200 kr

Säljes

Sittbänkar

Ny i kartong Sittbänk med förvaring i konstläder med många fina detaljer, lås, spännen, lyfthandtag. Fin o praktisk, en bänk 110cm och en på 43cm. Pris 110 cm 1500:- 43cm bänk 800;- st.

Tel.0731-42 45 24

Säljes

Begagnad Mikrovågsugn

Pris 200 kr

072-3178582

Säljes

Golfbag

skinn 1000 kr

Ring 0705-38 60 91

10 mars

Säljes

Damväska

i ålskinn. Nyskick. 350 kronor.

0702-28 02 47

Säljes

reservhjul

komplett med domkraft mm V70, 550 kr Lidköping

0703-39 44 21.

Säljes

Reproduktioner

12 Carl Larssonreproduktioner i mapp, c:a 50×35 cm. 200 kr

0705-69 66 18

Säljes

Skinnväska

Röd, obetydl anv. 250:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

Säljes

sommardäck

på aluminium fälg V70 Michelin 205/60R16 cirka 3 till 4 mm mönster kvar. 1600kr, Lidköping

0703-39 44 21.

9 mars

Säljes

gräddkanna/såssnipa

Eldo GEFLE Gräddkanna/liten såssnipa 40:- Höjd 5 cm. Ingen nagg. Lätt glasyrförändring på vissa ställen.

Tel: 0707-68 54 88

Säljes

Tillbringare

Upsala Ekeby Gefle Blå Blom Tillbringare 16,5 cm hög. Ingen nagg. Glasyr förändring på vissa ställen. 50:-

Tel: 0707-68 54 88

Säljes

Flytväst

för vattensport 35-45 kg nyskick pris 800 kr finns i Lidköping.

Tel: 0703-39 44 21

Önskar köpa

Läckökrukan



Tel

7 mars

Säljes

Vitvaror



Säljes: spis 60 cm 250 pga renovering av kök.

Säljes

Vitvaror

Säljes: diskmaskin 250 kr,

0723-17 85 82

Säljes

Vitvaror



Säljes: micro 200 kr.

Säljes

Vitvaror



Säljes: kyl 250 kr.

Säljes

Vitvaror

Säljes: ny frys 3.500 kr pga renovering av kök.

0723-17 85 82

6 mars

Säljes

Hobbymaskiner

Cirkelsåg PKS 54

Sticksåg PST 53 AE

Pris 1000 kr

Tel: 0768-43 04 48

Säljes

Rörstrands Tallrikar

Serie PLUS

6 x 21 cm 500-

6 x 27 cm 500-

i mycket bra skick

Säljes

Akvarell

Inramad. Motiv Smygehul. Konstnär I Gustavzon. 500:- Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52.

Säljes

Skolbänk

från 1970-talet, 100 kr.

Tel 0702-11 25 34

4 mars

Önskas hyra

Lägenhet

Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 50+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, hyra, inflyttning, etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

3 mars

Säljes

Skänk/vitrinskåp

säljes p.g.a. flytt. 900 kr

2 mars

Säljes

Oljemålning

På duk – Blå blommor i krus. Ramad. Konstnär I Gustavzon. 500:- Finns i Lidköping

0706-70 49 52.

28 februari

Säljes

Andningslarm

Andningslarm Baby sense 2. Larmar ifall ditt barn slutar andas. Hög varningssignal ifall ditt barns andning upphör under 20 sekunder eller om andningsfrekvensen sjunker under 10 andetag per minut. Pris 550:-

0728335157

24 februari

Säljes

Bokhyllor

Pris: 500 kr

Tel: 0703-58 06 56

Säljes

Soffbord

Soffbord med hjul. Hämtas. 200 kr. Swish/Kontant

Epost: britt_marie_p(a)yahoo.se

23 februari

Säljes

TV-möbel

Glasluckan behöver nya beslag Liten skada vänster bak. Hämtas. 150 kr Swish/Kontant.

Epost: britt_marie_p(a)yahoo.se

Säljes

Växasäng

Växasäng 90 cm bred gör att göra 2 m lång. Dålig bild på grund av flytt. Finns i Stenhammar. 400:-

Säljes

Trappgrindar

Två trappgrindar 400 kr styck. 92cmx75cm höga. Det går att justera bredden ca 10 cm. Finns i Stenhammar.

22 februari

Säljes

Höns



Skånska blommehöns säljes. 50 kr/höna. Tupp finns också.

Tel: