Mötesplatsen lördag 21 mars

Här får ideella annonsera möten gratis

Publicerad lördag, 21 mars 2020, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @. Välkommen med föreningsmöten, evenemang m m (ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

__________________________________________________

På grund av spridning av influensa-virus kan programändringar komma med kort varsel.

Kommunens mötesplatser för seniorer är från och med måndag 16 mars stängda. På en del serveras lunch , men alla aktiviteteter är inställda tills vidare.

Det markeras med överstruken aktivitet i denna Mötesplats.

LÖRDAG 21 MARS

Konstutställning

10-15 Konsthallen: Lars-Erik Ström – retrospektiv. Lunchvisning

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar. Sänds i SVT1. Spelas utan publik på plats.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

SÖNDAG 22 MARS

Råda BK: tipspromenader

Klubbstugan 8: Genomförs som vanligt.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

MÅNDAG 23 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

23 mån 10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte samt underhållning av Conny Jonsson och Lennart Friman. Inställt

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården 18: Löpträning och skidträning med stavar. Gruppvis.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

TISDAG 24 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Stående balansträning Ledig klädsel, passet är ca 30 minuter.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp träffas och sjunger tillsammans. Välkommen att vara med

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården 18: Årsmöte. Fika Inställt

Lidköpings VintersportklubbRådåsgården 09: Samling för daglediga seniorer m fl.

Framnäs Hamnförening

SSW-Lokalen 18,30: Årsmöte.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

ONSDAG 25 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

Våffeldagen! Kaffe & våffla, 30kr

10:30-14:00 Minibomässa ”Bra bostäder för äldre”

Kl.10:30 – Paula Evertsson, administrativ chef

Vård & Omsorg Lidköpings kommun inleder

Kl.10:45 – Hyresvärdar och entreprenörer som hyr ut eller planerar bygga trygghetsbostäder eller andra bra bostäder för äldre i Lidköpings kommun presenterar sina boende/planer på att bygga

Kl.11:30–14:00 – Utställare står i sina montrar och informerar och svarar på dina frågor gällande bra bostäder för äldre.

14:30 Sittande yoga

STF-Lidköping – Vattentorn och våfflor

Gamla Vattentornet 17.30: De som vill klättrar upp för att beundra utsikten över vår stad. Kaffe/te och våfflor i missionskyrkan intill vattentornet. Leif Granvik visar runt och berättar den spännande historien om byggnaden som bland annat varit brandstation. Anm till0705-138072 eller 0723-006822 senast 20 mars. Pris: medlem 50 kr/icke medlem 90 kr . Inställt

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården 18: Orienteringsträning. Medtag lampa.

LOFA-fotbollen

Odrottsmuseet 18: Årsmöte

Rackeby vattenförening

Rackeby bygdegård 19: Årsmöte

Lidköpings Konstförening

På grund av den rådande coronaläget har styrelsen för beslutat ställa in årsmötet i Bibliotekssalen som var planerat till i dag. Även föredraget av 11-augustigruppen skjuts på framtiden. Nytt datum meddelas så snart situationen tillåter.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

TORSDAG 26 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon!

10:15 Cirkelträning

Stiftelsen Lidköping Nyföretagarceentrum

Villarestaurangen 11: Årsmöte.

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården 18: Skidträning/skidgång

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Bengt Ahrle berättar om Göteborg och andra hamnar.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

Alla publika evenemang, inklusive bio, är inställda tills vidare.

Strö Hembygdsförening

Årsmötet i dag är inställt. Ny kallelse kommer

FREDAG 27 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning. En eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 28 MARS

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården 09: Trail-löpning

Power vårmarknad

8-14 Arenan: Sveriges största inomhusmarknad för amerikanska bilar, bildelar och livsstilsprodukter. Arr: American Car club Sweden. Inställd

SÖNDAG 29 MARS

Lidköpings Vintersportklubb

Coop Råda 09: Rullskidor distans

MÅNDAG 30 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

TISDAG 31 MARS

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Stående balansträning. Ledig klädsel, passet är ca 30 minuter.

14:30-16:00 Välkommen på våffelcafé! Det serveras nybakade våfflor med sylt och grädde. Kaffe & våffla, 30kr.

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mats Rogers”.

Uvereds Hembygdsförening

Uvereds Bygdegård 18,30: Årsmöte. Lotteri. Föreningen bjuder på paj. Anm delt till tel 0512-60843 senast 24/3.

Örslösa Norra Samfällighet

Örslösa Pingstkyrka 19: Årsmöte.

ONSDAG 1 APRIL

Konstutställning

12 Konsthallen: Lars-Erik Ström – retrospektiv. Lunchvisning

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 4 APRIL

Gemensamhetsodling

Södra kyrkogården 09,30: Möte för intresserade av gemensamtshetsodling.

Konstutställning

10-15 Konsthallen: Lars-Erik Ström – retrospektiv. Sista dagen.

IF Fregatten

Hallgatan 11: Årsmöte. Anm delt till tel 0738-298953.

ONSDAG 8 APRIL

Sunnersbergs Hembygdsförening

Studiebesök på Garnisonsmuseet i Axvall. Museichefen Björn Lippold guidar. Inträde 40 kr/person.Samling 17.45 i Tolsjö bygdegård för samåkning.

MÅNDAG 13 APRIL – Annandag påsk

Jazzkonsert

Hangelösa kyrka 18: Peoria Jazzband från Göteborg. Entré 180:-. Endast kontanter. Inget förköp. Arrangör Jazzkatten med fl. Inställt

TISDAG 14 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Kenneth och Classe”.

TORSDAG 16 APRIL

Friskvårdsföreningen XL

12: Utfärd till Fågeludden Broddetorp. Måltid på Café Doppingen, promenad m m. Anm senast 2 apr till 0702-037777.

FREDAG 17 APRIL

Kinnekulleträffen – Trollingfiske

Hönsäters hamn: Swedish Trolling Masters (SM-serien) avgörs. Pågår Fredag, lördag och söndag. Arr: Götene Sportfiskeklubb.

TORSDAG 23 APRIL

Jälevikens Vägsamfällighetsförening enskilda vägen 26652

Tolsjö bygdegård 19: Årsmöte

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Filmafton

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

6,30-19,30 Sparbanken Lidköping Arena: Spinning för förmån för cancerforskning. Arr: Lidköping mot Cancer.

STF Lidköping – Vattennära vandring

Kinnevikens mat, Matrosgatan 7 kl 09: Samling. Upplev vår stad nära vattnet ”Lidköping vid Vänern”! Vi går utmed vattnet. Vi går på uppbyggda vallar och utmed Jungmansgatan. Passerar värmeverket och planerar vid bra väder att gå ut på piren och ut till fyren. Vandringen fortsätter genom östra hamnområdet och över järnvägsbron. Genom västra hamnområdet, småbåtshamnen där Hamnstaden planeras och avslutas vid Kronocampingen. Det kommer att finnas återtransport. Sträckan är ca 7-8 km på plan mark och beräknas ta ca 2 timmar. Egen dryck och matsäck. 0 kr medlem/40 kr för icke medlem.

TISDAG 28 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mogna män”.

LÖRDAG 2 MAJ

STF Lidköping – Fågelvandring Söne Mad

Samling vid Volvoparkering, Hallgatan, 09: för samåkning. Bilkostnad 30 kr per person. Beräknad hemkomst ca kl 13. Ornitolog Jonas Lind guider oss på vandringen. Området är sedan gammalt känd som en rik fågellokal. Pris 0 kr medlemI STF / 40 kr icke medlem

TISDAG 12 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Hazzes”.

LÖRDAG 16 MAJ

STF Lidköping – Remningstorp i Valle

Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan kl 8.45 för samåkning: Bilkostnad 60 kr per person. En guidad vandring med skogsvaktare Geir Eriksen. Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning lät under 1936 – 1938 anlägga fem arboretum på Remningstorp. Här finns bl.a flera exotiska träd. Pris: 40 kr medlem i stf / 80 kr för icke medlem. Tag med egen matsäck.

Anm senast 20 maj via sms till 0733-931865 eller 0703-655727.

TISDAG 26 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Holenz”.

TORSDAG 28 MAJ

Klubb Maritim

Samling vid Läckögrillen avfärd 17,15: Besök vid Vikingaskeppet Sigrid Storråda, Blomberg, kl 18.

FREDAG 29 MAJ

Studentbrännboll

Gräsplan vid småbåtshamnen 16-20. Arr Lidköpings Gymnasistförening.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP – flyttad p g a coronavirus till 15-16 augusti

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP – flyttad p g a Coronavirus till 15-16 augusti

TORSDAG 11 JUNI

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon.

LÖRDAG 13 JUNI

STF Lidköping – Båt till Visingsjö

Samling parkeringen Hallgatan. Tid uppdateras: Tillsammans med STF-avdelningar i Skaraborg resa med ångaren ”Trafik” i Hjo för resa till Visingsö. Överfarten tar två timmar och det blir fyra timmar på ön. Lunch serveras på restaurang Solbacken kostar 150-170 kr. Den som vill kan ta med egen matsäck. Det finns möjlighet att köpa fika på båten. Pris: 460 kr medlem / 550 kr icke medlem för båttur, remmalag, guidning.

Anm senast 1 maj till 0705-138072 eller 0703-380389

TISDAG 16 JUNI

HC Lidköping

Årsmöte

ONSDAG 17 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Hembygdsgården: Midsommarfirande, korv finns att köpa eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar. Vid regn inställt.

TORSDAG 25 JUNI

Konsert: Sara Parkman

Dina-scenen, Stadsträdgården 19: Sara Parkman med band.

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6

TORSDAG 9 JULI

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon.

TORSDAG 16 JULI

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon.

TORSDAG 23 JULI

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon.

TORSDAG 30 JULI

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon.

MÅNDAG 10 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Mövik. Vi tänder grillen och ni tar med tillbehör. Vid regn inställt.

LÖRDAG 15 AUGUSTI

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 16 AUGUSTI

Klassfotboll

Ågårdens IP

LÖRDAG 29 AUGUSTI

Försvarsmaktens flygdag

F7 Såtenäs

SÖNDAG 15 NOVEMBER

Sunnersbergs Hembygdsförening

15.00 Tolsjö bygdegård: Kaffekalas, sju sorters kakor och kokekaffe. Marieanne Bäckman kåserar om kaffe och kakor.