Folkets Hus tar coronapaus i bion, men kör veckans program

Publicerad måndag, 16 mars 2020, 17:09 av Björn Smitterberg



Från och med fredag stänger Lidköpings Folkets Hus biografverksamheten med anledning av Corona-viruset. Stängningen gäller mars månad ut. Därefter görs ny bedömning.

Utöver den ordinarie biografverksamheten ställs följande arrangemang och samarbeten in alternativt skjuts upp:

19 mars Konsert med niomannaorkestern Simbi (flyttas till hösten) Köpta biljetter återlöses i kassan.

21 mars Lunchmusik samt Rocka sockar-arrangemang

22 mars Film och samtal: Spring Uje spring (premiären av filmen uppskjuten)

26 mars Shaker Space

2 april After Work: Lidköping och klimatet

6 april- Öppning av utställningen Konst just nu

18 april Lidköpings Visfestival

Pressmeddelande från Folkets Hus