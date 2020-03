Inställd opera i New York får återverkning i Lidköping

Publicerad fredag, 13 mars 2020, 16:56 av Redaktionen

På grund av coronavirusets spridning har operan The Met i New York ställt in den föreställning av Den flygande holländaren som skulle visas i direktsändning till Folkets Hus i Lidköping.

– Metropolitan har beslutat att ställa in morgondagens föreställning av ”Den flygande holländaren” på grund av covid-19. I de fallen som biljetter redan har köpts, återköper vi dem självklart. Ring (0510 210 23) eller kom till kassan på Folkan eller Röda Kvarn, så löser vi det, meddelar Linus Karlström vid Folkets Hus.