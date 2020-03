Djupt bekymrande!

HC Lidköping spelar kval utan publik – och ställer in verksamhet

Publicerad torsdag, 12 mars 2020, 21:29 av Redaktionen

HC Lidköpings A-lag befinner sig just nu i en kamp om plats i diviision 2- ett kval som även är viktigt för klubbens ekonomi.

På sin hemsida skriver klubben nu att i princip all verksamhet utom just kvalspelet för A-laget ställs in. Även den populära Billys Cup. Allt sker på rekommendation av Svenska Hockeyförbundet.

– Dessa beslut kommer att få ekonomiska konsekvenser som är djupt bekymmersamma, skriver styrelsen på hemsidan.

Det här tyder på att den tidigare idén att sälja max 400 biljetter inte fullföljs.

