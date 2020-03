Jazzkonsert på Folkets Hus med Rigmor Gustafssons kvartett

Publicerad torsdag, 05 mars 2020, 07:49 av - Inskickat material

På lördag blir det en högtidsstund för alla jazzälskare i Lidköpingsbygden då sångerskan Rigmor Gustafsson ger en konsert på Folkets Hus i Lidköping.

Det är Lidköpings konsertförening som lyckats engagera denna välmeriterade artist för detta tillfälle. Konserten ges i samverkan med Folkets Hus och Knutpunkt Nefertiti och ingår i en turné i som Rigmor Gustafsson gör i Västsverige.

Rigmor Gustafsson växte upp på en gård på den värmländska landsbygden i Värmskog. Via den kommunala musikskolan och musikgymnasium hamnade hon på Musikhögskolan Ingesund i Arvika med jazzsång på schemat. Nästa steg i utbildningen blev Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Rigmor Gustafsson är ett strålande exempel på vad den kommunala musikskolan kan betyda som inspirationsskälla för ungdomar som vill satsa på musik.

I början av 1990-talet fick Rigmor Gustafsson möjlighet att studera på den ansedda vid The New School for Jazz and Contemporary Music i New York. Hon stannade där i tre år och hann, förutom studierna, också med att blida sin första jazzgrupp tillsammans med några vänner. Det blev spelningar på olika klubbar, bl.a. på den välkända jazzklubben Birdland. Efter hemkomsten till Sverige bosatte hon sig i Stockholm och blev lärare i jazzsång vid Musikhögskolan. Sedan många år tillbaka arbetar Rigmor Gustafsson som frilansande jazzsångerska, låtskrivare och kompositör och har i första hand Sverige och Europa som sitt arbetsfält.

Rigmor Gustafsson är med sin utsökta röst och stora scennärvaro en unik stjärna på den europeiska jazzhimlen. Hon har gjort 10 skivor i eget namn och ytterligare några tillsammans med andra artister. Hon har sålt tre guldskivor och fått en Grammis för bästa svenska jazzskiva och Sveriges Radios pris Guldkatten. Hon har fått Kungliga Musikaliska Akademiens Jazzpris och flera andra utmärkelser. 2015 belönades hon med den kungliga medaljen Litteris et Artibus.

Under åren har Rigmor Gustafsson samarbetet med en rad andra artister, svenska såväl som utländska. Jeanette Lindström och Lina Nyberg och trombonisten Nils Landgren är några exempel på detta.

Trots sin internationella karriär glömmer inte Rigmor Gustafsson sitt ursprung. Hennes vackra värmländska dialekt lyser många gånger igenom under konserterna. Ofta avslutar hon konserterna med Värmlandsvisan.

Medverkande:

Rigmor Gustafsson sång, Jonas Östlund piano, Martin Höper bas och Chris Montgomery trummor

Folkets Hus lördag kl 17

Text: Gunnar Erstorp Foto: Thron Ullberg