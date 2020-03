Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad onsdag, 04 mars 2020, 09:10 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

4 mars

Önskas hyra

Lägenhet

Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 50+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, hyra, inflyttning, etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

3 mars

Säljes

Skänk/vitrinskåp

säljes p.g.a. flytt. 900 kr

christer.76(a)outlook.com

2 mars

Säljes

Oljemålning

På duk – Blå blommor i krus. Ramad. Konstnär I Gustavzon. 500:- Finns i Lidköping

0706-70 49 52.

28 februari

Säljes

Andningslarm

Andningslarm Baby sense 2. Larmar ifall ditt barn slutar andas. Hög varningssignal ifall ditt barns andning upphör under 20 sekunder eller om andningsfrekvensen sjunker under 10 andetag per minut. Pris 550:-

0728335157

24 februari

Säljes

Bokhyllor

Pris: 500 kr

Tel: 0703-58 06 56

Säljes

Rock/Ytterrock

Svart rock. Obetydligt använd. Hög kvalité. Ull 60% Nylon 20% Kashmir 15% Övrigt 5% Storlek: M/L ( Nypris idag 1995 kr) Pris: 350 kr

0730-98 64 76

Säljes

Soffbord

Soffbord med hjul. Hämtas. 200 kr. Swish/Kontant

Epost: britt_marie_p(a)yahoo.se

23 februari

Säljes

TV-möbel

Glasluckan behöver nya beslag Liten skada vänster bak. Hämtas. 150 kr Swish/Kontant.

Epost: britt_marie_p(a)yahoo.se

Säljes

Växasäng

Växasäng 90 cm bred gör att göra 2 m lång. Dålig bild på grund av flytt. Finns i Stenhammar. 400:-

Säljes

Trappgrindar

Två trappgrindar 400 kr styck. 92cmx75cm höga. Det går att justera bredden ca 10 cm. Finns i Stenhammar.

22 februari

Säljes

Höns



Skånska blommehöns säljes. 50 kr/höna. Tupp finns också.

Tel:

15 februari

Säljes

Cykel

Beg. Flickcykel 26″ endast 300:-. Finns i Råda

Säljes

Tidningsställ

i rottning 40:-

raadestedt(a)hotmail.com

Säljes

Svetsstavar

av olika sorter och storlek säljes. 200:-

raadestedt(a)hotmail.com

14 februari

Säljes

Kameraväska

Lowepro, obetydligt använd. Axelrem, väl vadderad, regnskydd. Nypris cirka 650, nu 300 kr.

Tel. 0768-02 42 92.

12 februari

Säljes

Bostad

2 rums Lgh på Söderg ledig omgående, bost.rätt.

072-317 85 82

11 februari

Säljes

Gasolflaska

PC 10, helt fylld och plomberad. Pris: 850 kr.

10 februari

Säljes

Väggkrukor

Bredd: 150mm Djup: 100mm Höjd:c170mm

Pris: 200kr (nypris 189kr/st)

Tel:070-3580656

Säljes

Spegelbyrå

Pris: 500kr

Köpes

Bakbord

Tel 0706067269

Säljes

Oljemålning

På duk. ”Rosor”. Pris 425:-. Konstnär I Gustavzon. Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

5 februari

Säljes

Veckotidningar

Äldre veckotidningar, tids-/årsskrifter från bygder/föreningar i Skaraborg, även jakt och flyg.

Pris: Från 5 kr. Är du ute efter något specifikt?

Ring 0767-73 83 70.

Säljes

Boots

Helt nya boots i konstgjord mocka, storlek 41. Nypris 450:- nu 150:-

0731-42 45 24