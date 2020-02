Veckans biopremiärer

Publicerad fredag, 28 februari 2020, 00:13 av - Inskickat material

RIchard Jewell

“Det finns en bomb i Centennial Park. Ni har trettio minuter.” Världen lärde känna Richard Jewell som säkerhetsvakten som hittade en bomb i en park vid Atlanta-incidenten 1996. Hans larm räddade oräkneliga människors liv och Richard Jewell utsågs till hjälte. Men kort därefter blir denna wannabe-polis i stället FBI:s huvudmisstänkte för bombningen. Han hängs ut i medierna och i allmänhetens ögon är han gärningsmannen.

Från 11 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Biografi, drama, kriminalitet

Regissör: Clint Eastwood

Trailer

En officer och spion

År 1894 skakas Frankrike av en av historiens största rättsskandaler då den judiske kaptenen Alfred Dreyfus döms mot sitt nekande för spioneri och landsförräderi. Efter att Dreyfus deporterats till den ökända Djävulsön för att avtjäna sitt livstidsstraff, börjar officeren Georges Picquart att nysta i fallet och kommer en fruktansvärd komplott på spåren.

Från 11 år

Språk: Franska – svensk text

Genre: Drama, historia, thriller

Regissör: Roman Polanski

Trailer

The Invisible Man

Fast i ett våldsamt och kontrollerande förhållande med en rik och briljant forskare, flyr Cecilia Kass en mörk natt och håller sig gömd med hjälp av sin syster, deras barndomsvän och hans tonårsdotter. När Cecilias våldsamma ex begår självmord och testamenterar en stor del av sin förmögenhet till henne, börjar hon misstänka att hans självmord var fejkat. En rad kusliga sammanträffanden med dödliga konsekvenser får Cecilia att börja ifrågasätta sitt förnuft, samtidigt som hon desperat försöker bevisa att hon verkligen blir jagad av någon som ingen kan se.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Sci-fi, skräck,thriller

Regissör: Leigh Whannell

Trailer

Programmet dag för dag

Program dag.

Fredag

11.00 Min pappa Marianne

11.00 Breaking Surface

13.00 1917

13.30 Catwalk – från Glada Hudik till New York

15.30 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

17.30 En officer och spion

17.30 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

18.30 Mats Helge Olsson ocensurerad

20.00 The Invisible Man på Röda Kvarn

20.15 Birds of Prey

Lördag

15.00 Lidköpings filmstudio: Tel Aviv on Fire

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.00 Sonic the Hedgehog (sv. tal) på Röda Kvarn

17.00 Richard Jewell

17.15 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

18.00 Fri introduktion till Agrippina

19.00 Direkt från Metropolitan: Agrippina

19.45 The Gentlemen

19.45 The Invisible Man på Röda Kvarn

Söndag

15.00 Sonic the Hedgehog (sv. tal) på Röda Kvarn

15.45 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

16.00 Pelle Svanslös

17.15 Catwalk – från Glada Hudik till New York på Röda Kvarn

17.45 Min pappa Marianne

17.45 The Call of the Wild (eng. tal)

Måndag

16.00 Sonic the Hedgehog (sv. tal)

16.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

18.00 Waves

18.15 Min pappa Marianne

20.45 The Invisible Man

21.00 Breaking Surface

Tisdag

18.00 Min pappa Marianne

18.00 1917

20.30 The Invisible Man

20.30 The Gentlemen

Onsdag

11.00 Min pappa Marianne

11.00 Catwalk – från Glada Hudik till New York

13.15 En officer och spion

13.30 Waves

17.15 Sonic the Hedgehog (eng. tal)

18.30 Föreläsning med Torkild Sköld: Livet ska levas, inte bara överlevas FULLBOKAT

19.30 Min pappa Marianne

Torsdag

17.15 Föreläsning: Klimatet och omställningen

18.00 Min pappa Marianne

19.30 Richard Jewell

20.30 The Invisible Man