Vänern har stigit ytterligare

Publicerad fredag, 28 februari 2020, 08:14 av Björn Smitterberg

Vänerns yta var på fredags morgon 45,06 meter över havets normala vattenstånd. Det innebär ytterligare en höjning. Normalt för årstiden är 44,6 meter.

”Elise” har anlänt till Vänern för att i Lidköping lossa last från Ryssland.

Under veckohelgen anländer också ”Seeland” med last från Rostock.