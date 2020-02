S:t Nicolai Gilles måndagsgrupp till brandbilsmuseet i Tibro

Gillets måndagsgrupp har besökt brandbilsmuseet Stenåsen Tibro.

Här hälsade Ingemar Häljestam oss välkommna och berättade om sin samling av brandbilar, alla med en historia bakom, under tiden kaffe och prinsesstårta inmundigades.

Under åren har Ingemar samlat på sig en ansenlig mängd av brandfordon. Här finns ett 20-tal brandbilar plus annan brandutrustning, däribland en hästdragen ångmotorspruta, en Cadillac som tillhört kungahuset, ombyggd under 30-talet till brandbil, samt Lidköpings första brandbil.

Dagen avslutades med en god lunch på restaurang, samt utställning om Tibro möbelhantverk och fotografier från storhetstiden då Tibro hade ett hundratal möbeltillverkare.

–Anders Hedevik