”Nöne”-Bandy Sveriges nye överhuvud

Publicerad onsdag, 26 februari 2020, 08:55 av Tore Sahlström

På tisdagskvällen gästade Svenska Bandyförbundets nye ordförande Per-Anders ”Nöne” Gustafsson Lidköpings Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte.

Rättat namn i styrelse 10,07

Den 64-årige Lidköpingsbon Per-Anders Gustafsson blev förra året ordförande i Svenska Bandyförbundet efter Stig Bertilsson.

Smeknamnet ”Nöne” har blivit ett är ett känt tillnamn i så väl inom som utanför idrotten. Det var när Per-Anders var en liten grabb som en farbror till honom myntade namnet ”Nöne”. Upprinnelsen var att Per-Anders kallade en vild och svårtyglad fölunge för ”Nöne”.

Farbrodern tyckte det passade in på krabaten Per-Anders och sedan dess har öknamnet blivit ett välkänt personnamn på Lidköpings ”bandyprofet”.

För några år sedan pensionerade han sig från VD-jobbet på hälsokoncernen Avonova efter varit där i 19 år så numera blir det mest bandy för hela slanten. Han har dock fortfarande kvar styrelseuppdrag i företaget.

Bandysnack på hög nivå mellan Per-Anders ”Nöne” Gustafsson och hans läromästare i Villa Acke Andersson.

Nu är det inte bara bandy som ”Nöne” har ägnat sig åt i sin idrottskarriär. Det är många som kanske inte vet att i ungdomen var Per-Anders en mycket duktig seglare. Han har t.o.m. vunnit VM-uttagningar i OK-jolle och deltagit i Nordiska mästerskap. Dessutom har han hunnit varit förbundskapten på ungdomssidan i seglingssporten.

Någon snedseglare på bandyområdet är dock inte ”Nöne” utan här har han en mängd meriter och framgångar. Fjorton år som tränare Villa BK i olika omgångar. Under fyra säsonger i Vetlanda förde han klubben till dubbla SM-guld plus seger i Europacupen.

Enligt ”Nöne” var åren i Vetlanda de bästa i hans tränarsyssla och finalen i cupen mot ryska Jenisej var den bäste match som har spelats berättar Gustafsson vidare.

En kort tränarsejour i Vänersborg finns också med i meritlisten.

I två omgångar har ”Nöne” varit tränare i Villa. Han kom till Villa krisåret 1986 när många spelare valde att lämna Villa men några viktiga spelare stannade kvar. En sådan lirare var hörnspecialisten Claes Malmqvist som denna säsong gjorde 21 mål på hörna. Laget blev 5:a i grundserien och det var starkt av de unga Villa-grabbarna som fick känna på hetluften tidigt i allsvenskan.

Tränare Gustafsson kom tillbaka till Villa 1993 och var då med att värva den duktige Aro Holopainen som senare även blev Villas tränare.

Som spelare började ”Nöne” spela i Westerlund och även något år i Hammarby när han studerade på Bosön.

I nutid har alltså denne Lidköpings-son blivit ordförande i Svenska Bandyförbundet. Han har varit med i Bandyförbundets styrelse sedan 2012. Idag finns det 170 föreningar och 70 konstisbanor samt 15 inomhushallar berättade ordföranden ”Nöne”.

Personligen tror jag att Per-Anders är en ordförande som Bandyförbundet behöver.

Han förfogar över en bred kunskap samt, har idéer på hur bandysporten ska utvecklas i framtiden.

Kassören Göran Karlsson läser upp resultatrapporten för det gångna året. I mitten ordföranden Leif-Ove Gutstafsson samt sekreteraren Leif Andersson.

Innan Per-Anders ”Nöne” Gustafsson hade sitt anförande var det sedvanliga årsmötesförhandlingar i Lidköpings Idrottshistoria Sällskap.

Mötet började med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Medlemsantalet uppgår nu till 482 personer och 40 föreningar finns med i medlemsregistret. Det blev omval av ordföranden Leif-Ove Gustafsson på ytterligare ett år. Ett litet bakslag i ekonomin blev det när bidraget från kommunen blev endast 25.000 kronor istället för den önskade summan 75.000 . Kommunen menade att den inte tar någon hänsyn till det kulturella inslaget som föreningen bedriver. Den största intäkten är nu medlemsavgifterna plus en del sponsorpengar plus ett bidrag från John Hedins stiftelse på 10.000 kronor som, ska gå till datautbyggnad.

Styrelsen ser ut som följande.

Ordförande: Leif-Ove Gustafsson,

Sekreterare: Leif Andersson.

Kassör: Göran Karlsson

Ledamöter: Jan Ottosson, Sven Ljungström, samt nyvald Sten-Olof Johnsson.