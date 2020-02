Snöfall kan ge hal tisdag

Publicerad måndag, 24 februari 2020, 16:51 av Redaktionen

Vädertjänsterna varnar för att det under de tidiga morgontimmarna under tisdagen kan komma snö eller blöt snö i västra Skaraborg. Snöfallet består under dagen men ju längre söderut man är desto större är möjligheten att nederbörden blir i regnform.

Varning för halka är utfärdad!