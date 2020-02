Veckans biopremiärer på Folkets Hus

Publicerad fredag, 21 februari 2020, 06:00 av Redaktionen

Min pappa Marianne

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa, prästen med det stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara Marianne, vänds Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo – hon måste äntligen få vara den hon är. Det blir en omtumlande resa för Hanna, som varken kände sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde.

I rollerna: Rolf Lassgård, Hedda Stiernstedt, Lena Endre, Klas Wiljergård, Nour El-Refai

Barntillåten

Språk: Svenska – svensk text

Genre: Drama, komedi

Regissör: Mårten Klingberg

Trailer

The Call of the Wild

Harrison Ford i ett nytt äventyr. Buck är en godhjärtad hund vars liv vänds upp och ner när han plötsligt tvingas flytta från tryggheten i Kalifornien till Alaskas vildmarker. Som nykomling bland slädhundarna får Buck uppleva sitt livs äventyr innan han till slut finner sitt sanna kall.

Från 11 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Äventyr, drama, familj

Regissör: Chris Sanders

Trailer

The Gentlemen

Amerikanen Mickey Pearson har skapat ett mycket lönsamt marijuanaimperium i London. När ryktet sprids att Pearson vill sälja sin lukrativa verksamhet till högstbjudande, sparkar det igång intriger, mutor och utpressning.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Action, kriminalitet

Regissör: Guy Ritchie

Trailer

Här är veckans program – dag för dag:

Fredag 21 februari

11.00 Unga kvinnor

14.00 Breaking Surface

16.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

17.30 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

18.00 The Call of the Wild

18.30 På scenen: Mats Helge Olsson ocensurerad

20.00 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

20.15 Bad Boys for Life

Lördag 22 februari

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.00 Sonic the Hedgehog (sv. tal)

17.00 Catwalk – från Glada Hudik till New York

17.00 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

17.15 De ovanliga

19.15 Min pappa Marianne

19.30 Sonic the Hedgehog (eng. tal) på Röda Kvarn

19.45 Birds of Prey

Söndag 23 februari

13.00 Pelle Svanslös

13.30 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

14.45 Sonic the Hedgehog (sv. tal)

15.00 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

16.00 Direkt från Bolsjoj: Svansjön

17.00 The Call of the Wild

17.30 Min pappa Marianne på Röda Kvarn

19.15 Sonic the Hedgehog (eng. tal)

19.15 1917

Måndag 24 februari

16.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

16.00 Sonic the Hedgehog (sv. tal)

18.00 Min pappa Marianne

18.15 Emma

20.30 1917

20.45 Breaking Surface

Tisdag 25 februari

18.00 Min pappa Marianne

18.00 Waves

20.30 Bad Boys for Life

20.45 Catwalk – från Glada Hudik till New York

Onsdag 26 februari

11.00 Catwalk – från Glada Hudik till New York

11.00 Emma

13.15 1917

13.45 Waves

15.45 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

16.45 The Call of the Wild

17-20 Geek Academy: Anime före år 2000

17.45 Min pappa Marianne

19.00 Breaking Surface

20.15 The Gentlemen

21.00 Sonic the Hedgehog (eng. tal)

Torsdag 27 februari

18.00 Min pappa Marianne

18.00 Unga kvinnor

20.30 Birds of Prey

20.45 Bad Boys for Life

Material tillhandahållet av Folkets Hus