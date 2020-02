Vänerns yta har stigit – läs om vatten i Lidan och väntade fartyg

Publicerad fredag, 21 februari 2020, 09:31 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenyta är nu över 45 meter över havets normalvattenstånd – och det är flera år sedan senast. På fredagsmorgonen uppmättes 45,03.

Det är långt från rekordet men högt i förhållande till hur det varit senaste åren. Det är 93 centimeter över sjökortsdjupet.

Jämfört med i tisdags har vattenföringen i Lidan halverats enligt SMHI:s mätningar vid hamnen i Lidköping. I tisdags var en topp på cirka 125 kubikmeter per sekund som rann ut i Vänern från det stora omland vars vatten hamnar i Lidan. I dag, på fredagsmorgonen, var det 66 kubikmeter per sekund. Om prognosen slår in kommer det att öka under veckoslutet till cirka 100 kubikmeter per sekund.

I Göta älv rann på fredagsmorgonen cirka 925 kubikmeter vatten per sekund och även detta väntas öka de närmaste dagarna till cirka 945.

De närmaste dagarna väntas till Lidköpings hamn ”Oraness” med last från Klaipeda, ”Tim” med last från Aviles och, senare i veckan, ”Rix Eleonora” med last från Rostock.

Till Hönsäter väntas på måndag ”Alva” med lasts från Klaipeda och ”Eric Hammann” med last från Liepaja.

_________________

Pressfoto från Lakevanern.se