Bandy: Bruttotrupp klar inför VM-uttagning

Publicerad torsdag, 20 februari 2020, 14:02 av Redaktionen

Mellan 29 mars och 5 april spelas herrbandy-VM i ryska Irkutsk och nu har förbundskapten Michael Carlsson, tillsammans med sina assisterande förbundskaptener, tagit ut en första 25-mannatrupp inför mästerskapet.

Den sista stora händelsen under bandysäsongen 2019/20 är herrarnas VM i ryska Irkutsk 29 mars till 5 april och nu presenterar den svenske förbundskaptenen Michael Carlsson sin 25-mannatrupp inför mästerskapet. Truppen ska bantas ner till 18 spelare innan avfärd till mästerskapet och det blir inget enkelt arbete för landslagsledningen.

– Vi tycker att det finns mycket bra spelare, men vi känner att vi har fått in en bra mix av spelare i den här bruttotruppen, säger Carlsson.

Carlsson tog, tillsammans med Joakim Forslund, Mattias Rehnholm och Pär Gustafsson, över ansvaret för det svenska herrlandslaget under våren 2019 och tycker sig sedan dess ha fått bra besked från många landslagsaktuella spelare.

– Dels har vi testat lite spelare som inte har varit med så mycket tidigare för att de hur de fungerar i internationell miljö. Jag tycker att vi har fått en bra, bred bild av många spelare. Det internationella spelet är ju ett snäpp upp från Elitserien, vilket det är många som har fått testa på och det är många som har gjort det bra också. De hanterar farten och att det är lite mer tryck i matcherna, säger förbundskaptenen.

SM-slutspelet må bara vara i sin linda, men planeringen och förberedelserna inför mästerskapet i Ryssland är redan i full gång.

– Först ska vi ju ta ut den slutgiltiga VM-truppen och sedan åker vi till Irkutsk redan den 25 mars. Vi kommer att träna där, acklimatisera oss och ha vårt VM-läger där på plats. Allt för att få så bra förberedelser som möjligt med tidsomställningen och med träningar i VM-arenan, säger Michael Carlsson.

Här är den svenska bruttotruppen till VM i Irkutsk:

Anders Svensson Edsbyns IF

Jesper Thimfors Villa Lidköping BK

Henrik Kjellson Västerås SK

Joakim Svensk Edsbyns IF

Linus Pettersson Sandvikens AIK

Martin Johansson Villa Lidköping BK

David Pizzoni Hammarby IF

Ludvig Johansson Villa Lidköping BK

Stefan Edberg Västerås SK

Erik Säfström Sandvikens AIK

Per Hellmyrs Bollnäs GIF

Tobias Nyberg Vetlanda BK

Joel Broberg Villa Lidköping BK

Daniel Berlin Sandvikens AIK

Erik Pettersson SKA Neftyanik

Simon Jansson Edsbyns IF

Adam Gilljam Hammarby IF

Pontus Vilèn Vetlanda BK

Martin Karlsson Villa Lidköping BK

Daniel Johansson Västerås SK

Martin Landström Västerås SK

Christoffer Edlund Jenisej

Oskar Wikblad Edsbyns IF

Christoffer Fagerström Bollnäs GIF

Joakim Andersson Villa Lidköping BK