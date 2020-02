10.327.589 svenskar

Publicerad torsdag, 20 februari 2020, 10:14 av Björn Smitterberg

I och med utgången av 2019 fullbordades årtusendets andra decennium. På nyårsafton uppgick folkmängden till 10.327.589 personer, en ökning med 986 907 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan.

Under 2019 ökade befolkningen med 97.404 personer, 44 028 kvinnor och 53 376 män. Det var den lägsta folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98.691 personer.

Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är invandringen större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen. Främst är det svenskfödda bosatta en tid utomlands som återvänder och räknas in i migration.

Förra årets ökning på 97 404 personer var lägre än de senaste årens historiskt stora folkökning, 11 procent lägre än 2018 och 32 procent lägre än toppnoteringen 2016, då folk¬mängden ökade med 144 136 personer. Under hela decenniet ökade folkmängden med nästan 1 miljon personer.

Att folkökningen förra året var lägre än de föregående åren förklaras till stor del av det minskade antalet invandrare. Under 2019 invandrade 115.805 personer, en minskning med 16.797 personer (13 procent) jämfört med 2018.

Fakta från Statistiska centralbyrån

Notiser i kortform från SCB om år 2019:

Januari

Under januari dog 8 372 personer i Sverige, vilket var det högsta antalet döda under 2019.

Folkmängden i Haninge kommun passerade 90 000 invånare.

Februari

Under februari översteg folkmängden i Kronobergs län 200 000 invånare.

Mars

Under mars dog 7 791 personer. Det var 1 646 färre döda än under mars 2018, då det högsta antalet döda under en månad uppmättes sedan januari 2000.

April

Under april utvandrade 3 249 personer från Sverige. Det var det lägsta antalet utvandringar under 2019.

Folkmängden i Lidköpings kommun passerade 40 000 invånare.

Maj

Under maj passerade Tjörns folkmängd 16 000 invånare.

Juni

Under juni dog 6 634 personer, vilket var lägst under året.

Juli

Under juli föddes 10 478 barn. Det var det högsta antalet födda under 2019. Det höga antalet födda gav ett födelseöverskott på 3 534 personer, vilket var högst under 2019.

Folkmängden i Jönköpings kommun passerade 140 000 invånare.

Augusti

Under augusti var den utrikes omflyttningen som mest omfattande. Då invandrade 14 734 personer och 5 335 personer utvandrade. Det gav ett invandringsöverskott på 9 399 personer, vilket var det högsta under året. Det höga invandringsöverskottet gav årets största folkökning på 12 609 personer. Antalet utrikes födda överstiger 2 miljoner.

Folkmängden i Högsby understeg 6 000 invånare.

Under augusti gick Irak om Finland, och är numera det näst vanligaste födelselandet för utrikes födda boende i Sverige.

September

Under september understeg Norsjö kommuns folkmängd 4 000 invånare.

Oktober

Under oktober understeg Sorsele kommuns folkmängd 2 500 invånare.

November

Under november passerade Turkiet Tyskland, och är numera bland de 10 vanligaste födelseländerna för utrikes födda i Sverige.

December

Under december föddes 8 076 barn, vilket var lägsta antalet födda under 2019. Även födelseöverskottet var årets lägsta, 180 personer. Årets lägsta nivå på invandringarna och invandringsöverskott inföll under december, då 5 277 personer invandrade och invandringsöverskottet landade på 1 523 personer.