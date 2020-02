Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad torsdag, 13 februari 2020, 06:05 av Redaktionen

På fredag är det Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Använd enbart alfabetet.

Det går inte att skicka in via kommenterna.

Glöm inte underteckna.

En hälsning till mitt fina barnbarn Elvin.Du är en snäll o bra kille.

Farfar JJ

Min man och bästa vän Andreas Gustafson vill jag skicka en varm hälsning till!

Du är den bästa make, pappa och vän man kan önska sig, tack för att allt du gör för oss alla.

Din Ulrika

En Bamsekram till mina goa söner Johan och Fredrik och mina underbara barnbarn Ingrid och Olof !

Farfar Göran Bentzen

Kära Hjärtliga hälsningar till mina utspridda barn Helena och Åsa i Göteborg, Mats och min fd hustru Ingrid i vår fina stad, Zandra med pojkvännen Marcus i Norrköping, Camilla långt uppe i Mellansel.

Mina fina vänner i Hökhult Magnus och Maria.

Göran Mörby

Jag skulle vilja krama om Emilia just nu

Jani

1000- och åter 1000 kramar till HELA familjen Johansson Ögren i Filsbäck, alla ”våra” vänner samt Tallskogen D

från Jan o Karin

Till min älskade Markus Hansson!

Jag älskar dig över allt annat på denna jord!

snart blir du pappa för första gången, och du kommer bli den bästa pappan i världen!

Att träffa dig är det bästa som hänt mej, och att få dela mitt liv med dej är min största dröm!

Puss från din Cassandra och lille ”kotten” i magen