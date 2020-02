Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad tisdag, 11 februari 2020, 15:05 av Redaktionen

På fredag är det Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Använd enbart alfabetet.

Det går inte att skicka in via kommenterna. Glöm inte underteckna.

Jag skulle vilja krama om Emilia just nu

Jani

1000- och åter 1000 kramar till HELA familjen Johansson Ögren i Filsbäck, alla ”våra” vänner samt Tallskogen D

från Jan o Karin

Till min älskade Markus Hansson!

Jag älskar dig över allt annat på denna jord!

snart blir du pappa för första gången, och du kommer bli den bästa pappan i världen!

Att träffa dig är det bästa som hänt mej, och att få dela mitt liv med dej är min största dröm!

Puss från din Cassandra och lille ”kotten” i magen