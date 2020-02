Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad måndag, 10 februari 2020, 15:05 av Redaktionen

På fredag är det Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Det går inte att skicka in via kommenterna. Glöm inte underteckna.

Till min älskade Markus Hansson!

Jag älskar dig över allt annat på denna jord!

snart blir du pappa för första gången, och du kommer bli den bästa pappan i världen!

Att träffa dig är det bästa som hänt mej, och att få dela mitt liv med dej är min största dröm!

Puss från din Cassandra och lille ”kotten” i magen