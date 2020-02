Mötesplatsen lördag 8 februari

Publicerad lördag, 08 februari 2020, 00:03 av Redaktionen

LÖRDAG 8 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Atlettävlingar

Kroppslabbet, Sockerbruksgatan 11: Atlettävlingar Ninja Warrior.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

10.00 Frukostfilm: A Hidden Life, 140 kr (inkl. frukost) 15 år Frukost från 09.30

14.00 Spies in Disguise 7 år

15.00 Direkt från Kungliga operan: La traviata, 240 kr 2 tim 45 min

15.00 Röda Kvarn LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

16.15 Frost 2 (sv. tal) 7 år

17.15 Röda Kvarn Sune – best man Barntillåten

18.15 Catwalk – från Glada Hudik till New York Barntillåten

18.30 En del av mitt hjärta 7 år

19.15 Röda Kvarn Birds of Prey 15 år

20.30 1917 15 år

21.00 Bad Boys for Life 15 år



SÖNDAG 9 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

STF Lidköping – Vintervandring på Hindens Rev

Samling kl.13 vid Volvoparkeringen, Hallgatan, för samåkning. Vandringen startar vid parkeringen på Hindens rev. Vi följer den drygt tre kilometerlånga stigen till sitt slut vid vattenkanten. Guide denna dag är Pamela Birgersson. Pris: 0 kr medlem / 40 kr icke medlem. Bilkostnad 30 kr per person. Anmälan till0723-006822 eller 0705-268392 senast 7 feb. Ta med fika.

Konsert-musikgudstjänst

Frälsningsarmén 16: Frälsningsarméns musikkår bjuder på musikalisk resa jorden runt.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

15.00 Spies in Disguise 7 år

15.00 Röda Kvarn Frost 2 (sv. tal) 7 år

17.00 Catwalk – från Glada Hudik till New York Barntillåten

17.15 Unga kvinnor Barntillåten

17.15 Röda Kvarn En del av mitt hjärta 7 år

19.15 Birds of Prey 15 år

20.00 Parasit 15 år



MÅNDAG 10 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Läckö kött- Martin Karlsson berättar om sitt företag.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Pelle Svanslös Barntillåten

11.00 Frost 2 (sv. tal) 7 år

12.45 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

13.15 Spies in Disguise 7 år

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

15.30 Sune – best man Barntillåten

17.00 Catwalk – från Glada Hudik till New York Barntillåten

17.30 Dolittle (sv. tal) 7 år

19.15 A Hidden Life 15 år

19.45 De ovanliga 11 år



TISDAG 11 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Stående balansträning. Ledig klädsel, passet är ca 30 minuter.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp

Nya Stadens S-förening

SAP-exp Sevillagatan 11: Årsmötesförhandlingar med nomineringar till AK:s årsmöte. Semla och kaffe.

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Styrka/balans

12-13:30 matservering

14:15 sittande Yoga

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

11.00 Pelle Svanslös Barntillåten

12.45 Spies in Disguise 7 år

13.15 Frost 2 (sv. tal) 7 år

15.00 Pelle Svanslös Barntillåten

15.30 Star Wars: The Rise of Skywalker 11 år

16.45 Dolittle (sv. tal) 7 år

18.30 1917 15 år

19.00 Unga kvinnor Barntillåten

21.00 Birds of Prey 15 år



ONSDAG 12 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:00 P65+ station/styrka

14:00 Bingo

72 år med korsstygn

Biblioteksscenen 18,30: Alf Johansson berättar om ett livslångt intresse och bjuder in till att rita mönster. Gratisbiljetter i receptionen. Samarr Skaraborgs Föreningsarkiv och NBV.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

10.30 Lovbio: Sune vs Sune, fri entré

11.00 Frost 2 (sv. tal) 7 år

13.15 Pelle Svanslös Barntillåten

13.15 Spies in Disguise 7 år

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

15.30 Sune – best man Barntillåten

17.00 En del av mitt hjärta 7 år

17.30 Jojo Rabbit 15 år

19.30 Catwalk – från Glada Hudik till New York Barntillåten

20.00 Bad Boys for Life 15 år



TORSDAG 13 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon!

10:15 Cirkelträning

14:00 Trivselbingo! 5 spel. 20kr/bricka. Vinst till alla!

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Station/styrka

14-15:30 Våfflor

Sportlovs-musikprogram

Biblioteket: Interaktivt musikprogram med rörelser, danser, ramsor och latinamerikanska rytmer. Lätt för alla. Gratisbiljetter i receptionen från 6 februari.

Sportlov: Skapande verksamhet

Konsthallen: Med konstpedagog

Rita mönster för broderier i korsstygn

Biblioteksscenen 13: Alf Johansson leder sportlovsaktivitet. Barn 6-8 år i sällskap med vuxen kan delta. Gratisbiljetter i bibl reception. Arr: Skaraborgs Föreningsarkiv.

Prostatacancerföreningen

Seniorecenter Målaregatan 15: Snackcafé

Friskvårdsföreningen XL

LAIK-lokalen 18: Årsmöte

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet Barntillåten

11.00 Pelle Svanslös Barntillåten

12.45 Spies in Disguise 7 år

13.15 Frost 2 (sv. tal) 7 år

15.00 Pelle Svanslös Barntillåten

15.30 Star Wars: The Rise of Skywalker 11 år

16.45 Unga kvinnor Barntillåten

18.30 Catwalk – från Glada Hudik till New York Barntillåten

19.30 Waves 15 år

20.30 Birds of Prey 15 år



FREDAG 14 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00-16:00 Alla hjärtans dag! Kaffe & bakelse, 25kr

10:15 Inomhusboule

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

LÖRDAG 15 FEBRUARI

Sportlovsprogrammet – klicka

SÖNDAG 16 FEBRUARI

MÅNDAG 17 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

Söne Hembygdsförening

Pingstkyrkan Örslösa 18,30: Lars Nordquist berättar om Söne sockenbibliotek

TISDAG 18 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Stående balansträning. Ledig klädsel, passet är ca 30 minuter.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen

14:30-16:00 Välkommen på våffelcafé! Kaffe & våffla, 30kr.

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Styrka/balans

14:15 sittande Yoga

Vänermusei Vänner

Vänermuseet kl 18: Årsmöte. Inger Strömberg berättar om broderiet, en kulturskatt. Nya medlemmar välkomnas!

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Roger Lindbloms”.

ONSDAG 19 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga Endast 1 pass!

10:30 Fotoutställning med Strandroths fotografi. Vi bjuder på cider och snacks

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:00 P65+ station/styrka

TORSDAG 20 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon!

10:15 Cirkelträning

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Station/styrka

14-15:30 Våfflor

FREDAG 21 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

15:00 ”I gott minne bevarat” Välkommen att lyssna på förre radiomannen Claes Astin som kåserar om folk och fä och gamla tider. I väskan har Claes med ”gamla pinaler” som kan väcka minnen hos publiken, han berättar också om hur det gick till på ett ”Kafferep” förr i världen. Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Hämta din biljett (max 2 biljetter/person) på SeniorCenter from 10/2 kl.8:30. Fika finns att köpa!

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

LÖRDAG 22 FEBRUARI

Vinterkalaset: Lunchjazz

Restaurang Italia kl 12: West Jaz från Göteborg. (Ingår i Lidköpings Vinterkalas 2020) Entré 180:- inkl. mat exkl. dryck. Bordsbokn. 0510-65444. Arrangör Jazzkatten m fl.

Vinterkalaset: Kvinnors kamp för rösträtt och demokrati

Biblioteksscenen kl 13: Professor Christina Florin, Stockholms Universitet, föreläser. Arr: Skaraborgs föreningsarkiv, Släktforskarföreningen och SV.

Afternoon Tea med utlandskyrkan

Nicolaigården 14-16: Arr Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkan i Lidköping

SÖNDAG 23 FEBRUARI

MÅNDAG 24 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

14:15 musik med Martin Forsmoo

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Minnen om Nils ”Grejen” Axelsson.

TISDAG 25 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Stående balansträning Ledig klädsel, passet är ca 30 minuter.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Styrka/balans

14:15 sittande Yoga

ONSDAG 26 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:30 Musikcafé med Martin Fossmo som kommer att spela både kända countrylåtar samt eget material. Vårt café erbjuder kaffe/te, tårta, fika och goda smörgåsar.

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:00 P65+ station/styrka

14:00 Bingo

STF Lidköping

Pingstkyrkan 18: Årsmöte med förhandlingar, kaffe, samt Björn Sjöstedt berättar om sin uppväxt som fyrmästarson. Anm delt till tel 0703-380389 senast 21 feb.

TORSDAG 27 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio ”Unga kvinnor” Filmen börjar kl.12:45 på Folkets Hus. Lunch och Bio: 100kr. Betalas kontant

på SeniorCenter i samband med anmälan eller senast tisdag 25/2 för att behålla bokad plats. Föranmälan from 27/1, 4 platser/person

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

09:30 Station/styrka

14-15:30 Våfflor

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Ola Persson berättar om Thunbolagets tankerflotta.

FREDAG 28 FEBRUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning – en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

Hjärtats mötesplats Skaragatan 26 tel 771212

Matservering vardagar 12-13,30

LÖRDAG 29 FEBRUARI – skottdagen

Spökvandring

Esplanadteatern, Sockerbruket 17-23: Sor´s Hotell – spökvandring på Sockerbruket. Boka biljett på Esplanadteatern.se. Miniålder 11 år.

SÖNDAG 1 MARS

Röda korset Lidköping

SeniorCenter 15: Årsmöte

MÅNDAG 2 MARS

Söne Hembygdsförening

Pingstkyrkan Örslösa 18,30: Kjell-Åke Nordström visar Kållandsfilmen del 2.

TISDAG 3 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Sandins”.

LÖRDAG 7 MARS

Jazzkonsert Rigmor Gustavsson

Folkets hus 19: Jazzsångerskan Rigmor Gustavsson, pianisten Jonas Östlund, basisten Martin Höper och trummisen Chris Montgomery. Arr: Lidköpings Konsertförening, folkets Hus och Knutpunkten Nefertiti.

SÖNDAG 8 MARS

Jazzkonsert

Esplanadteatern 16: Konsert på Esplanadteatern med Leon Falk Satchmo Tribute, en djupdykning i Louis Armstrongs musikaliska värld med ett ungt härligt Stockholmsband. Entré 180:- inkl. kaffe i pausen. Endast kontanter. Inget förköp. Arrangör Jazzkatten m fl.

MÅNDAG 9 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: ”Göran i Önnersgården” berättar paschaser om sin släkt.

TISDAG 10 MARS

STF Lidköping – Mekenminnet

Fabriksgatan 2 kl 18: Lidköpings Mekaniska Verkstads historia – Meken-minnet. Bo Hjelmquist berättar och visar runt. Max 25 personer.

Amälan till 0705-138072 eller 0707-154301 senast 6 mars. Pris: medlem 20 kr/icke medlem 60 kr

TORSDAG 12 MARS

Friskvårdsföreningen XL

12: Utfärd med lunch Lundsbrunns Kurort, promenad m m.

TISDAG 17 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Hedins”.

LÖRDAG 21 MARS

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar.

MÅNDAG 23 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte samt underhållning av Conny Jonsson och Lennart Friman.

ONSDAG 25 MARS

STF-Lidköping – Vattentorn och våfflor

Gamla Vattentornet 17.30: De som vill klättrar upp för att beundra utsikten över vår stad. Kaffe/te och våfflor i missionskyrkan intill vattentornet. Leif Granvik visar runt och berättar den spännande historien om byggnaden som bland annat varit brandstation. Anm till0705-138072 eller 0723-006822 senast 20 mars. Pris: medlem 50 kr/icke medlem 90 kr

TORSDAG 26 MARS

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Bengt Ahrle berättar om Göteborg och andra hamnar.

LÖRDAG 28 MARS

Power vårmarknad

8-14 Arenan: Sveriges största inomhusmarknad för amerikanska bilar, bildelar och livsstilsprodukter. Arr: American Car club Sweden.

TISDAG 31 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mats Rogers”.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

ONSDAG 8 APRIL

Sunnersbergs Hembygdsförening

Studiebesök på Garnisonsmuseet i Axvall. Museichefen Björn Lippold guidar. Inträde 40 kr/person.Samling 17.45 i Tolsjö bygdegård för samåkning.

MÅNDAG 13 APRIL – Annandag påsk

Jazzkonsert

Hangelösa kyrka 18: Peoria Jazzband från Göteborg. Entré 180:-. Endast kontanter. Inget förköp. Arrangör Jazzkatten med fl.

TISDAG 14 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Kenneth och Classe”.

TORSDAG 16 APRIL

Friskvårdsföreningen XL

12: Utfärd till Fågeludden Broddetorp. Måltid på Café Doppingen, promenad m m. Anm senast 2 apr till 0702-037777.

FREDAG 17 APRIL

Kinnekulleträffen – Trollingfiske

Hönsäters hamn: Swedish Trolling Masters (SM-serien) avgörs. Pågår Fredag, lördag och söndag. Arr: Götene Sportfiskeklubb.

TORSDAG 23 APRIL

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Filmafton

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

6,30-19,30 Sparbanken Lidköping Arena: Spinning för förmån för cancerforskning. Arr: Lidköping mot Cancer.

STF Lidköping – Vattennära vandring

Kinnevikens mat, Matrosgatan 7 kl 09: Samling. Upplev vår stad nära vattnet ”Lidköping vid Vänern”! Vi går utmed vattnet. Vi går på uppbyggda vallar och utmed Jungmansgatan. Passerar värmeverket och planerar vid bra väder att gå ut på piren och ut till fyren. Vandringen fortsätter genom östra hamnområdet och över järnvägsbron. Genom västra hamnområdet, småbåtshamnen där Hamnstaden planeras och avslutas vid Kronocampingen. Det kommer att finnas återtransport. Sträckan är ca 7-8 km på plan mark och beräknas ta ca 2 timmar. Egen dryck och matsäck. 0 kr medlem/40 kr för icke medlem.

TISDAG 28 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mogna män”.

LÖRDAG 2 MAJ

STF Lidköping – Fågelvandring Söne Mad

Samling vid Volvoparkering, Hallgatan, 09: för samåkning. Bilkostnad 30 kr per person. Beräknad hemkomst ca kl 13. Ornitolog Jonas Lind guider oss på vandringen. Området är sedan gammalt känd som en rik fågellokal. Pris 0 kr medlemI STF / 40 kr icke medlem

TISDAG 12 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Hazzes”.

LÖRDAG 16 MAJ

STF Lidköping – Remningstorp i Valle

Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan kl 8.45 för samåkning: Bilkostnad 60 kr per person. En guidad vandring med skogsvaktare Geir Eriksen. Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning lät under 1936 – 1938 anlägga fem arboretum på Remningstorp. Här finns bl.a flera exotiska träd. Pris: 40 kr medlem i stf / 80 kr för icke medlem. Tag med egen matsäck.

Anm senast 20 maj via sms till 0733-931865 eller 0703-655727.

TISDAG 26 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Holenz”.

TORSDAG 28 MAJ

Klubb Maritim

Samling vid Läckögrillen avfärd 17,15: Besök vid Vikingaskeppet Sigrid Storråda, Blomberg, kl 18.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

LÖRDAG 13 JUNI

STF Lidköping – Båt till Visingsjö

Samling parkeringen Hallgatan. Tid uppdateras: Tillsammans med STF-avdelningar i Skaraborg resa med ångaren ”Trafik” i Hjo för resa till Visingsö. Överfarten tar två timmar och det blir fyra timmar på ön. Lunch serveras på restaurang Solbacken kostar 150-170 kr. Den som vill kan ta med egen matsäck. Det finns möjlighet att köpa fika på båten. Pris: 460 kr medlem / 550 kr icke medlem för båttur, remmalag, guidning.

Anm senast 1 maj till 0705-138072 eller 0703-380389

ONSDAG 17 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Hembygdsgården: Midsommarfirande, korv finns att köpa eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar. Vid regn inställt.

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6

MÅNDAG 10 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Mövik. Vi tänder grillen och ni tar med tillbehör. Vid regn inställt.

SÖNDAG 15 NOVEMBER

Sunnersbergs Hembygdsförening

15.00 Tolsjö bygdegård: Kaffekalas, sju sorters kakor och kokekaffe. Marieanne Bäckman kåserar om kaffe och kakor.