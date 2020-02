Veckans biopremiärer – dessutom lov-program

Här är veckans nya filmer – och sportlovsprogrammet – på Folkets Hus.

Birds of Prey

Har du hört den om polisen, sångfågeln, psykopaten och maffiaprinsessan? Detta är en skruvad skröna berättad av Harley Quinn själv, som bara Harley kan berätta den. När Gothams mest ökänt narcissistiska skurk, Roman Sionis, och hans nitiska högra hand, Victor Zsasz, ställer in siktet på en ung tjej vid namn Cass så vänds hela stan upp och ner i jakten på henne. Harleys, Huntress, Black Canarys och Renee Montoyas vägar strålar samman, och den osannolika kvartetten har inget annat val än att samarbeta för att sänka Roman.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

A Hidden Life

Österrikaren och vapenvägraren Franz Jägerstätter vägrar att kämpa för nazisterna under andra världskriget.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i närliggande Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att hennes pappa Ferdinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse och Maja ser sin stora chans att få upprättelse – att visa att de visst kan lösa brott! Snart ska ett nytt kassaskåp fullt med pengar transporteras med tåget. Det finns många misstänkta och de börjar komma något på spåren. Saken är bara den att Ferdinand har rymt från fängelset och är försvunnen…

Barntillåten

Språk: Svenska – svensk text

Waves

En afroamerikansk förortsfamiljs – ledd av en välmenande men dominerande pappa – episka, känslomässiga resa där de upplever kärlek, förlåtelse och att komma varandra närmare efter en förlust.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

Sportlovsprogrammet på Folkets Hus:

Fredag 7 februari

16.00 Pelle Svanslös

16.00 Spies in Disguise

18.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

Lördag 8 februari

14.00 Spies in Disguise

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

16.15 Frost 2 (sv. tal)

17.15 Sune – best man

Söndag 9 februari

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.00 Spies in Disguise

15.00 Frost 2 (sv. tal)

Måndag 10 februari

10-15 Skaparverkstad

11.00 Pelle Svanslös

11.00 Frost 2 (sv. tal)

12.45 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

13.15 Spies in Disguise

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.30 Sune – best man

17.30 Dolittle (sv. tal), 105 kr

Tisdag 11 februari

10-15 Skaparverkstad

11.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

11.00 Pelle Svanslös

12.45 Spies in Disguise

13.15 Frost 2 (sv. tal)

15.00 Pelle Svanslös

15.30 Star Wars: The Rise of Skywalker

16.45 Dolittle (sv. tal), 105 kr

Onsdag 12 februari

10-15 Skaparverkstad

10.30 Lovbio: Sune vs Sune (för biljetter, kontakta biblioteket)

11.00 Frost 2 (sv. tal)

13.15 Pelle Svanslös

13.15 Spies in Disguise

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.30 Sune – best man

17-20 Geek Academy: Sonic the Hedgehog

Torsdag 13 februari

10-15 Skaparverkstad

11.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

11.00 Pelle Svanslös

12.45 Spies in Disguise

13.15 Frost 2 (sv. tal)

15.00 Pelle Svanslös

15.30 Star Wars: The Rise of Skywalker

Fredag 14 februari

10-15 Skaparverkstad

11.00 Paw Patrol: Redo, rejsa, rädda!

11.00 Frost 2 (sv. tal)

12.45 Pelle Svanslös

13.15 Spies in Disguise

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.30 Frost 2 (sv. tal)

Lördag 15 februari

14.00 Pelle Svanslös

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

16.00 Dolittle (sv. tal), 105 kr

Söndag 16 februari

14.30 Pelle Svanslös

15.00 LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

15.00 Paw Patrol: Redo, rejsa, rädda!

16.15 Spies in Disguise

16.45 Frost 2 (sv. tal)