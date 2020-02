Vänerns yta stabilt hög

Publicerad fredag, 07 februari 2020, 09:36 av Björn Smitterberg

I förhållande till det normala är Vänerns yta på en hög nivå vilket den varit hela året efter en kraftig höjning under 2019.

Till Lidköpingshamn väntas nästa vecka två fartyg; ”Klaipeda” kommer med last från Rouen, och ”Wilson Brest” kommer med last från norska hamnar. Till Hönsäter väntas i början av veckan ”Nina Bres” med last från Nederländerna. Efter lossning går fartyget till Karlstad för att lasta.