Hört på stan: Taklådeveckan

Publicerad fredag, 07 februari 2020, 12:00 av Björn Smitterberg

Sportlovet är nära.

Nja, inte för redaktören som inte har särskilt mycket till övers för att vara ute när det är halt. Men för familjer med barn och unga innebär veckan möjligheter till andra verksamheter.

När redaktören var aktuell för sportlov var det bara två dagar. Det inföll alltid på en fredag och lördag för att sammanfalla med en söndag. Det innebar vid en fjällresa att man antingen kom fram dödstrött fram på fredagseftermiddagen, kunde åka skidor på lördagen och packa ihop pinalerna på söndagen för att åka hem igen. Det här var inte ett alternativ för många. Så kom kravet från turistnäringen att införa sportlov på en vecka. Men då var redaktören redan för gammal.

Numer känns unga familjer ofta igen på att taklådan kommer på biltaket.

Nu ser redaktören att risken för utförsåkning på skidor i Lidköpingstrakten är minimal. Ingen snö i tiodygnsprognosen. Även om redaktören inte är någon vän av snö och halka så måste det erkännas: Visst är det konstigt med vädret! Och alltid måste vi kommentera det…

Kulturlovet på hösten är numer också en vecka. Då, under antiken, fick redaktören ledigt fredagen före den lördag som var allhelgonahelg.

På tal om antiken – det blev långa ansikten när redaktören var tvungen att ställa en fråga till skolpolitiker om vad bokstaven E betyder i betygsammanhang. Det betyder Godkänd.

Redaktören påtalade att betygen ändrats flera gånger sedan han kunde tilldelas A, a, ab, ba, B, bc och C. A var bäst, att komma hem med ett C var ju otänkbart. En del med för många b, bc och C ”råkade” sätta eld på betygen.

Ibland kunde betyget kompletteras med ett frågetecken. Det var mest för att skapa förvirring.

Det här med svenska språket är inte lätt.

Den här bilden är något halvår sedan den togs och saker och ting har säkert rättat till sig. Den är inte tagen i Lidköping – om nu någon undrar, utan på en affärsdörr i en annan stad redaktören befinner sig i emellanåt.

Universitetet i Cambridge har räknat ut att det svenska språket ger ett intelligent intryck på människor som bor i utlandet. Ja, i så fall är det enda sättet som redaktören verkar intelligent.

I veckan har ämnet Arbetskraftsinvandring kommit upp högt på den nationella agendan. Statistiska Centralbyrån skriver i ett färskt meddelande:

Kockar och it-specialister vanligaste arbetskraftsinvandrarna.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige av medborgare i länder utanför Norden och EU var i fjol drygt fem gånger större än tio år tidigare. Kina och Indien är de vanligaste ursprungsländerna – men yrkena skiljer sig åt.

Redaktören har inte märkt av någon större invandring av arbetskraft till redaktionen.

Det har ju handlat om väder i denna krönika. Så vi tar en vädervits från unga människor:

Det var en solig och varm dag när tjuvarna var ute och gick.

– Ska vi ringa Polisen och be att få bli skuggade?

/ God Helg