Privatannonserna – annonsera gratis

tidningar, boots, MC-ställ, ishockeyspel, promenadband, soffgrupp, kock

Publicerad onsdag, 05 februari 2020, 09:31 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

5 februari

Säljes

Veckotidningar

Äldre veckotidningar, tids-/årsskrifter från bygder/föreningar i Skaraborg, även jakt och flyg.

Pris: Från 5 kr. Är du ute efter något specifikt?

Ring 0767-73 83 70.

Säljes

Boots

Helt nya boots i konstgjord mocka, storlek 41. Nypris 450:- nu 150:-

0731-42 45 24

4 februari

Säljes

Skinn- /MC-ställ

Tufft skinn/mc-ställ. Jacka med fransar på rygg och ärmar. Komplett med jacka, byxor och handskar. Storlek 38. Pris 450 kronor.

0702-28 02 47

3 februari

Säljes

Ishockeyspel

Pris: 200kr

Tel: 0703-58 06 56 Kan levereras i Lidköping

Säljes

Promenadband

Smidigt. Fint skick. Prisförslag 595 kr (nypris 2 495 kr).

Tel0709-20 77 26

2 februari

Önskas hyra

Kock

till studentfest 12/6 under em till tidig kväll Lidköping.

076 2030146 eller teuvo(a)crescocito.com

Skänkes

Soffgrupp

3,2,1 i ljus rosa

29 januari

Säljes

Svart Takbox

lite använd. Pris 1.500 kr

27 januari

Säljes

Målning

Oljemålning på duk, motiv: Kvikkjokk. Pris 1.200:-. Konstnär I Gustavzon.

Tel: 0706-70 49 52 Finns i Lidköping

26 januari

Säljes

Vitrinskåp

från Jysk i ekfaner m belysning 3 glashyllor o 2 lådor H 180cm B 84cm D 40 cm Pris 300kr

Tel: 0702-42 88 07

Önskas

Lägenhet

HSB Vänerblick Furuhällsvägen Lidköping

Maila

Säljes

Akvarium

cirka 70 liter med doppvärmare och filter. 350 kr.

Sms till 0708-63 28 93

Säljes

Cyklar defekta

två skrotcyklar att plocka delar ifrån eller bara byta. Framhjulet på den ena är krockskadad men bör bara bytas sen går den att cykla på. Framhjul och innerslang på den utan backdäck är i stort nytt. Säljes i befintliga skicka för den enkla pengen 250 kr.

Vid 300 Kr följer det med vinterdäck till MTB-cykel, tum är jag osäker.

Maila eller SMS:a 0762-92 61 53

24 januari

Säljes

Massagedyna

för hela ryggen. Felfri. Pris 500:- (har kostat 2.500:-)

Tel 0702-49 98 58

Köpes

stolar

4 st Gustavianska stolar Axet.

Tel 0706-06 72 69

Säljes

Garn

Garn från Järbo till tröja, olle eller annat. Pris 125 kr. mönster ingår.

23 januari

Säljes

Oljemålning

Kattunge i gröngräset. Konstnär I. Gustavzon. 650:- Finns i Lidkiöping.

Tel: 0706-70 49 52

17 januari

Skänkes

Sängar

Bortskänkes mot avhämtning. Två begagnade 90×200 cm sängar.

mail: raadestedt(a)hotmail.com

13 januari

Säljes

Dammsugare

KIRBY generation 3 Med matt tvätt + massa tillbehör. 1.500 kr

Telefon 0510-54 12 57

12 januari

Säljes

Köksmaskin

Bosch MUM44-47, med många tillbehör. Fint skick och fungerar perfekt. Pris 350 kronor.

10 januari

Säljes:

Cura tyngdtäcke

9 kg. Använt cirka 2 veckor. 800:-

9 januari

Säljes

Diskbänksblandare

Från IKEA, nästan ny. 100 kr

0705-696618

8 januari

Skänkes

Uppslagsverk

Tre äldre uppslagsverk:

– Bonniers Konversationslexikon, 14 band

– Förlagshuset Norden, Lilla Uppslagsboken, 10 band

– Bra Böckers Lexikon, 25 band

6 januari

Säljes

Beach cruiser



Något för någon händig person. Original framhjul saknas samt originalstyre. Men framhjul & styre finns, dock inte original.

Pris: 400 kr.

Önskas

köpa

Manlig folkdräkt från bygden. Storlek: Small

Telefon: 0730-83 86 31

Säljes

Vas och ljusstakar

från Rörstrand. 150kr