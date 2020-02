I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad lördag, 01 februari 2020, 07:25 av Redaktionen

Södra Kållands pastorat

Mellby kyrka ..

Söndag 2 februari

Järpås kyrka 10 Familjegudstjänst, Mats Bengtsson. Pärlanbarnen sjunger. Utdelning av dopänglar. Kyrkkaffe.

Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Anna-Karin Widnersson. Durklangen medverkar. Kyrkfika.

Örslösa kyrka 14 Familjegudstjänst, Johnny Hagberg. Utdelning av dopänglar. Kyrkkaffe.

Råda kyrka 15 Temagudstjänst, Anna-Karin Widnersson. Utdelning av dopänglar.

Gillstads kyrka 18 Mässa, Johnny Hagberg.

Mellby kyrka 18 Mässa, Anna-Karin Widnersson. Nova Voces och Mariakören medverkar. Bibelutdelning till konfirmanderna.

Måndag 3 februari

Järpås församlingshem 9.30 -11.30 Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år.

Örslösa kyrka 9.30 -11 Café Grace. Öppen verksamhet för daglediga.

Tuns församlingshem 14 -15.30 Stor & Liten – babyrytmik. Öppen förskola 0-5 år.

Tisdag 4 februari

Örslösa kyrka 10 -11.30 Stor & Liten – babyrytmik. Öppen förskola 0 -5 år.

Björkhaga äldreboende 11 Gudstjänst, Mats Bengtsson.

Dagcentralen i Tun 14.30 Andakt och Café Grace-fika, Lili Granlund.

Råda församlingshem 17 -19 Tisdagsträff, Lili Granlund. Öppen mötesplats med olika aktiviteter.

Torsdag 6 februari

Råda församlingshem 9.30 -12 Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år.

Lugnets äldreboende 15 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Söne kyrkstuga 18.30 -20.30 Tala tro, Lili Granlund. Samtalsgrupp om tro och liv.

Fredag 7 februari

Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp. Öppen ungdomsverksamhet från åk.6.

Järpås församlingshem 18 -20.30 Fredax. Öppen ungdomsverksamhet från åk.7.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Lördag 1 februari

Hasslösa kyrka 18: Lekmannaledd helgmålsbön.

Söndag 2 februari

Sävare kyrka 11: Gudstjänst för Små och Stora med dopfest för alla som döpts i Sävare, Hasslösa, Filsbäck eller Lindärva. Musik med Kristin Svensson, tvärflöjt och sång, Yvonne Conradson orgel. Susanna Venetvaara leder. Efterföljande tårtfest i kyrkan.

Majåkerskyrkan 16: Gudstjänst med dopfest för alla som döpts i Hovby, Norra Härene eller Majåker. Musik med Camilla Borg och Inger Berzelius. Efterföljande tårtkalas.

Trässbergs kyrka 18: Mässa med Mikael Kjell och Inger Berzelius (orgel).

Tisdag 4 februari

Saleby församlingshem 9,30: Öppet hus med gemenskap, kaffe och andakt. Mikael Kjell berättar om Lurö.

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika.

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:-

Sunnersbergs församling

Kyrkans gård Lockörn .

Söndag 2 februari

Kyrkans gård-Lockörn 10: Mässa med söndagsskola och dopfest, samt invigning av lekkyrkan med liturgiska kläder för barn.

Otterstads kyrka 16: familjegudstjänst med dopfest.

Skalunda kyrka 18: Kvällsgudstjänst.

Tisdag 4 februari

Kyrkans gård-Lockörn 19,30: Mässa i Taizéanda.

Onsdag 5 februari

Kyrkans gård-Lockörn 14: Café Lockörn – ”sjömansliv” med Conny Jonsson.

Torsdag 6 februari

Otterstads församlingshem 9: Öppet hus.

Lidköpings församling

Lidköpings församlings ”Lillkyrka”.

Lördag 1 februari

S:t Nicolai kyrka 10: Morgonmässa

S:t Nicolai kyrka 11,30: Toner under valven – se program under dagsprogram.

S:t Nicolai kyrka 13: Dopgudstjänst.

Söndag 2 februari

S:t Nicolai kyrka 11: Gudstjänst

Skogsgläntan 15,30: Andakt

S:t Sigfrids kyrka 17: Mässa. Psalmcirkeln deltar.

S:ta Maria kyrka 18: Gudstjänst

Tisdag 4 februari

Östhaga 14,30: Andakt

S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

Onsdag 5 februari

S:ta Maria kyrka 12: Middagsbön.

Nicolaigården 18,30: Inspirationskväll. Karin Enerbäck föreläser om dopet.

På lördag inleds helgen i S:t Nicolai kyrka med Toner under Valven där församlingens äldre barnkör, Diskantkören, framför Jakob Skarries musikal Fia med knuff under ledning av Christina Hedlund. Det är barn mellan nio och tolv år som sjunger och agerar och musikalen ger fördjupningar i vad som är viktigt i livet. Frågor som huruvida olikheter behövs och hur viktigt det är att samarbeta ställs och debatteras. Josefin Creutzer ackompanjerar på pianot.

I söndagens gudstjänst medverkar S:t Nicolai kyrkokör i sånger på ljustema av Jerker Leijon. Kyrkoherde Karin Enerbäck leder gudstjänsten och kören sjunger sånger som Sång till ljuset, Jag är världens ljus samt Symeons lovsång. Emil Persson och Christina Hedlund samarbetar i körledning, ackompanjemang samt i orgelspel.

De yngre barnen sjunger i Mariakyrkans gudstjänst på söndagskvällen. Gudstjänsten leds av Karolina Hedlund Carlsson. Då är det de yngre barnen mellan sex och åtta år som medverkar, allt under ledning av Christina Hedlund och Josefin Creutzer.

EFS-kyrkan i Lidköping

EFS-kyrkan

Söndag 2 februri

11.00 Gudstjänst Mikael Kjell, Karin och Karl Nelson M.fl. Kyrkkaffe

Fredag 7 februari

16.00 After work – Bibelsamtal och bön, fika från kl 15.45

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

Söndag förmiddag kl. 11.00 hålls gudstjänst på Frälsningsarmén. Agneta och Thomas Landerholm leder och predikar i mötet.

Måndag eftermiddag kl. 14.00 säsongsstartar Sånger till kaffet. Det blir sång, musik och servering.

På tisdag samlas Tisdagsträffen kl. 10.30 – en samling med samtal, fika och handarbete för den som så önskar. Vid lunchtid kl. 12.30 samma dag, är det Bibelsamtal och bön.

På onsdagseftermiddagen, med start kl. 17.00 är det åter Familjemiddag – gärna med anmälan till kåren. Under Familjemiddagen har även scouterna och Kungens ungar sina träffar.

