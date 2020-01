Alice och Lukas dominerar som tilltalsnamn

Alice och Lucas var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2019. Båda namnen har varit populära under flera tidigare år och har flera gånger toppat listan över årets vanligaste namn givna till nyfödda.

Det redovisar Statistiska Centralbyrån.

Sett bara till Västra Götalandsregionen var Alice vanligaste flicknamnet men bland pojkar var det Hugo.

Det vanligaste flicknamnet under 2019 var Alice som gavs till 688 flickor. Alice har varit populärt under flera år, namnet har funnits på topp 10 listan sedan 2005 och det är åttonde gången namnet toppar listan som årets vanligaste namn givna till nyfödda.Namnet Olivia var det näst vanligaste namnet med totalt 645 namngivna flickor. Olivia är med bland de 10 vanligaste namnen för sjunde året i rad. Det tredje vanligaste namnet var Astrid, 628 flickor fick det namnet under 2019. Namnet är med på topp 10 listan för tredje gången och klättrar från en åttonde plats förra året till årets tredje plats.

Under 2019 var det vanligaste pojknamnet Lucas som gavs till 768 pojkar. Lucas har funnits på topp 10 listan under alla år sedan 2000 och det är sjätte gången det toppar listan över det mest populära pojknamnet. Namnet Liam innehar andra platsen med 760 namngivna pojkar, vilket är samma plats som föregående år. Det tredje vanligaste namnet är William som gavs till 732 pojkar. Även namnet William har varit populärt under många år, det senaste två åren har det varit det vanligaste pojknamnet och det har varit med på topp 10 listan sedan år 1999.

Flicknamnet Vera är nytillkommet på topp 10 listan och innehar plats fem, namnet har aldrig tidigare varit så populärt. Det namn som tvingades lämna plats på topplistan var Elsa. Namnen Bonnie, Wilda, Bella, Millie och Victoria är nya på flickornas topp 100 lista. Namnen som fick lämna plats för de nya var Zoe, Belle, Penny och Greta.

Ett nytillkommet namn på pojkarnas topp 10 lista är Matteo. Namnet har senaste åren klättrat uppåt i popularitet och innehar nu plats tio. Alexander var det namn som fick lämna topplistan. Nya namn på pojkarnas topp 100 är Dante, Algot, Alve och Ibrahim. Namnen Jonathan, Milian, Maximilian och Lias lämnade topp 100 listan.

Flicknamnet Hedda ökade mest i popularitet jämfört med föregående år. Namnet gavs till 320 flickor under 2019, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med föregående år. Bland pojkarna var det namnet Frans som ökade mest i popularitet. Namnet gavs till 448 pojkar under 2019, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med föregående år.

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Felicia för flickorna och Viktor för pojkarna. Det var 145 flickor som fick namnet Felicia under 2019, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med föregående år. Namnet Viktor gavs till 291 pojkar, vilket är en minskning med 25 procent jämfört med föregående år.