Klassiker direkt från Metropolitan till Folkets Hus

Publicerad måndag, 27 januari 2020, 17:26 av Redaktionen

Direkt från Metropolitan till Lidköping på lördag: Porgy and Bess. Full av älskade låtar, vissa riktiga örhängen.



George Gershwins Porgy and Bess livesänds från Met till Folkets Hus i Lidköping på lördag. Det är en ny uppsättning regisserad av James Robinson.

Denna ”folkopera”, som upphovsmännen beskrev den 1935, är historien om den handikappade tiggaren, Porgy (Eric Owens) och hans kärlek till narkomanen Bess (Angel Blue).

Operan är fylld av älskade klassiker som Summertime, It Ain’t Necessarily So, Bess, You Is My Woman Now, I Got Plenty o’ Nuttin’ och My Man’s Gone Now.

Bland övriga operastjärnor märks Donovan Singletary som fiskaren Jake, Golda Schultz som hans fru Clara och Latonia Moore som änkan Serena.

Fri introduktion med Björn Ekblom en timma innan föreställningsstart.

Lördag kl. 19 (introduktion kl. 18)

Beställ pausförtäring genom ett mail till servering@folketshus-lidkoping.se.

Biljetter