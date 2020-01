Vänerns yta fortsätter stiga – men långsamt

Publicerad fredag, 24 januari 2020, 09:52 av Björn Smitterberg

Tendensen med stigande yta i Vänern håller i sig. Den var på fredagsmorgonen på nivån 44,97 meter vilket ör 87 centimeter över sjökortsdjupet.

Fartyg aviserade till Lidköping närmaste veckan är:

”Jutland” med last från Rostock

”Ida” med last från Rostock

”Leckö” med last från Norge

”Eken” med last från Norge.

Till Hönsäter väntas i slutet av veckan

”Globia” med last från Rostock

”San Remo” med last från Rostock