Mötesplatsen onsdag 22 januari

Publicerad onsdag, 22 januari 2020, 00:02 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @. Välkommen med föreningsmöten, evenemang m m (ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

__________________________________________________

ONSDAG 22 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15:00 Tulpanfrossa! Floristen Sara gästar oss från Johannebergs blomsterhandel. Utlottning av bukett. Därefter erbjuds bakad potatis med 2 olika röror, sallad, dryck, kaffe och kaka till en kostnad av 60kr inkl. 1 lott. (Betalas i samband med anmälan eller senast 20/1 för att behålla bokad plats). Anmälan (bindande) from 30/12, begränsat antal platser!

Kreativa onsdagar

Konsthallen 15-17: Skapande verkstad – öppen för alla

Socialdemokraterna

Lidbeckska huset 18: Medlemsmöte. Tema: Barn och skolas verksamhet. Nomineringar partidistriktetet. Fika.

Body Right

Biblioteket 18,30: Karin Björnberg, RFSU, föresläser. Samarr Studieförbundet Vuxenskolan

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 En del av mitt hjärta, 80 kr 7 år

11.00 Jojo Rabbit, 80 kr 15 år

13.30 Bombshell – när tystnaden bryts, 80 kr 11 år

13.30 The Farewell, 80 kr Barntillåten

16.00 Frost 2 (sv. tal), 80 kr 7 år

16.00 Pelle Svanslös, 80 kr Barntillåten

17.45 Knives Out, 115 kr 11 år

18.15 En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år

20.30 Star Wars: The Rise of Skywalker, 125 kr 11 år

20.45 Bad Boys for Life, 115 kr 15 år



TORSDAG 23 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio ”En del av mitt hjärta” Filmen börjar kl.12:45 på Folkets Hus. Lunch och Bio: 100kr. Betalas kontant

på SeniorCenter i samband med anmälan eller senast tisdag 21/1 för att behålla bokad plats. Föranmälan from 30/12,

4 platser/person.

SPF Seniorerna Lidköping

Kl 15.00 Folkets Hus, Medlemsmöte med filmvisning ”Red Joan” med Judi Dench i huvudrollen. Pris 50 kr. Välkomna!

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Frost 2 (sv. tal), 80 kr 7 år

18.00 Konst på bio: Eremitaget, 140 kr

18.15 Jojo Rabbit, 105 kr 15 år

20.00 En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år

20.45 Bad Boys for Life, 115 kr 15 år



FREDAG 24 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning. En eftermiddag där vi i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

Kulturlunch

Biblioteket 12: Växa lokalt genom att arbeta lokalt – Linnea Bengtsson som i flera år varit Lidköpings och Skaraborgs ombud i USA berättar.

LÖRDAG 25 FEBRUARI

Futsal – Billys cup

Källbyhallen: Ungdomscuper i futsal. Arr: Källby IF. Matcher spelas nästan hela dagen.

SÖNDAG 26 FEBRUARI

Futsal – Billys cup

Källbyhallen: Ungdomscuper i futsal. Arr: Källby IF. Matcher spelas nästan hela dagen.

Tipspromenader

Rådavallen 9,30-11,30: Råda BK:s tipspromenaders terminstart.

MÅNDAG 27 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Underhållning med f.d. Botten Stars-spelemannen Stig Dahlén och Systrarna Prytz.

TISDAG 28 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp startar för säsongen

ONSDAG 29 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:30 Musikcafé med Hanna Sundblad, vissångerska från Lidköping. Hon blandar välkända sånger med några egna i en skön stämning med rum för både skratt, eftertanke och nerv. Fika finns att köpa!

Kreativa onsdagar

Konsthallen 15-17: Skapande verkstad – öppen för alla

En jävla röst

Närebo kl 18: Musikprogram med inspiration av Ester Blenda Nordström (en av de första undersökande journalisterna i landet) framfört av Hanna Sundblad, Mikael Dalemo och Johan Sundström. Biljetter och bordsbest 0510-22306.

TORSDAG 30 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelträning

S-kvinnor

SAP Exp – Sevillagatan 18,30: Klubbmöte. Gäst: Nathalie Torstensson, kommunens kostchef. Alla medlemmar välkomna.

FREDAG 31 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

15:00 Afternoon tea! Kom och njut av ljumna scones, kex, ost, marmelader och små bakverk. Kostnad: 45kr inkl. te eller kaffe. Ingen anmälan!

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte Anm delt till 0760-440597. Kostnad för enkel måltid 60:-

MÅNDAG 3 FEBRUARI

PRO Källby

Pastoratsgården Källby 15: årsmöte. Underhåller gör Sten-Åke och Arne

Söne Hembygdsförening

Pingstkyrkan Örslösa 18,30: Tobias Matteusson om en svår skidolycka i Norge.

TISDAG 4 FEBRUARI

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Junix”.

Föreläsning Rebellkirurgen

Biblioteket 18.30: ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen berättar om utmaningar som kirurg i Etiopien med brist på resurser som tvingade honom använda cykelekrar, fiskelina och borrmaskin. Arr: Studiefrämjandet, FN-föreningen och bibl. Biljetter 50 kronor bokn tel 0510-770050 eller direkt i bibl.

ONSDAG 5 FEBRUARI

Gunnar Wennerberg Sällskapet

Wennerbergsgården 18,30: Årsmöte samt supé med musik. Pris 200:-. Enbart för medlemmar

Kreativa onsdagar

Konsthallen 15-17: Skapande verkstad – öppen för alla

TORSDAG 6 FEBRUARI

Lidköpings Tekniska Förening

Arenans P 15: Samling för studiebesök vid GKN Aerospace i Trollhättan. OBS föranm med pers-nr på e-post eller sms 0733-626090 senast 29/1.

MÅNDAG 10 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Läckö kött- Martin Karlsson berättar om sitt företag.

TORSDAG 13 FEBRUARI

Prostatacancerföreningen

Seniorecenter Målaregatan 15: Snackcafé

Friskvårdsföreningen XL

LAIK-lokalen 18: Årsmöte

MÅNDAG 17 FEBRUARI

Söne Hembygdsförening

Pingstkyrkan Örslösa 18,30: Lars Nordquist berättar om Söne sockenbibliotek

TISDAG 18 FEBRUARI

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Roger Lindbloms”.

LÖRDAG 22 FEBRUARI

Afternoon Tea med utlandskyrkan

Nicolaigården 14-16: Arr Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkan i Lidköping

MÅNDAG 24 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Minnen om Nils ”Grejen” Axelsson.

ONSDAG 26 FEBRUARI

STF Lidköping

Pingstkyrkan 18: Årsmöte med förhandlingar, kaffe, samt Björn Sjöstedt berättar om sin uppväxt som fyrmästarson. Anm delt till tel 0703-380389 senast 21 feb.

TORSDAG 27 FEBRUARI

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Ola Persson berättar om Thunbolagets tankerflotta.

MÅNDAG 2 MARS

Söne Hembygdsförening

Pingstkyrkan Örslösa 18,30: Kjell-Åke Nordström visar Kållandsfilmen del 2.

TISDAG 3 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Sandins”.

LÖRDAG 7 MARS

Jazzkonsert Rigmor Gustavsson

Folkets hus 19: Jazzsångerskan Rigmor Gustavsson, pianisten Jonas Östlund, basisten Martin Höper och trummisen Chris Montgomery. Arr: Lidköpings Konsertförening, folkets Hus och Knutpunkten Nefertiti.

MÅNDAG 9 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: ”Göran i Önnersgården” berättar paschaser om sin släkt.

TORSDAG 12 MARS

Friskvårdsföreningen XL

12: Utfärd med lunch Lundsbrunns Kurort, promenad m m.

TISDAG 17 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Hedins”.

LÖRDAG 21 MARS

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar.

MÅNDAG 23 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte samt underhållning av Conny Jonsson och Lennart Friman.

TORSDAG 26 MARS

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Bengt Ahrle berättar om Göteborg och andra hamnar.

LÖRDAG 28 MARS

Power vårmarknad

8-14 Arenan: Sveriges största inomhusmarknad för amerikanska bilar, bildelar och livsstilsprodukter. Arr: American Car club Sweden.

TISDAG 31 MARS

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mats Rogers”.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

ONSDAG 8 APRIL

Sunnersbergs Hembygdsförening

Studiebesök på Garnisonsmuseet i Axvall. Museichefen Björn Lippold guidar. Inträde 40 kr/person.Samling 17.45 i Tolsjö bygdegård för samåkning.

TISDAG 14 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Kenneth och Classe”.

TORSDAG 16 APRIL

Friskvårdsföreningen XL

12: Utfärd till Fågeludden Broddetorp. Måltid på Café Doppingen, promenad m m. Anm senast 2 apr till 0702-037777.

TORSDAG 23 APRIL

Klubb Maritim

Klubblokalen Målaregatan 8 (gården) 19: Filmafton

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

6,30-19,30 Sparbanken Lidköping Arena: Spinning för förmån för cancerforskning. Arr: Lidköping mot Cancer.

TISDAG 28 APRIL

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Mogna män”.

TISDAG 12 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Hazzes”.

TISDAG 26 MAJ

Dans

Folkets Park 18-21,30: Dans till ”Holenz”.

TORSDAG 28 MAJ

Klubb Maritim

Samling vid Läckögrillen avfärd 17,15: Besök vid Vikingaskeppet Sigrid Storråda, Blomberg, kl 18.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

ONSDAG 17 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Hembygdsgården: Midsommarfirande, korv finns att köpa eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar. Vid regn inställt.

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6

MÅNDAG 10 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Mövik. Vi tänder grillen och ni tar med tillbehör. Vid regn inställt.

SÖNDAG 15 NOVEMBER

Sunnersbergs Hembygdsförening

15.00 Tolsjö bygdegård: Kaffekalas, sju sorters kakor och kokekaffe. Marieanne Bäckman kåserar om kaffe och kakor.