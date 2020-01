Sång och musik på släktforskarträff

Publicerad tisdag, 21 januari 2020, 10:48 av - Inskickat material

Släktforskarföreningens första möte detta decennium började med sång och musik. Christer Almqvist en av föreningens medlemmar har forskat i gamla visor av olika karaktärer.

Dramatiska, lyriska och inte minst komiska visor finns det massor av. Det gäller bara att hitta dem. En person som samlade in och tecknade ner musikaliska alster här i Skaraborg var Arnold Josefsson från Uvered som med bandspelare for omkring i bygden och spelade in. Många melodier var samma eftersom endast texter fanns nedskrivna. Det fanns visor och s.k.shillingtryck med många, många verser.

Christer Almqvist sjöng och spelade gitarr och berättade mycket kärnfullt och inlevelserikt om visorna och deras ursprung.

En mycket trevlig början på det nya decenniet för oss släktforskare.

Text och bild: Britt Marie Engström