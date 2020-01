Cupfotboll i Källbyhallen för 29:e året!

Nästa år blir det förhoppningsvis 30 årsjubileum för Källby IF:s populära inomhusfotbollscup för ungdomar som idag går under namnet Billys cup som Källby IF arrangerar varje år. Fotbollscupen började i samband med att Källbyhallen invigdes 1992, då spelades det endast kommunmästerskap under detta år.

Två lyckliga målskyttar i vinstmatchen mot Mölltorp/Brevik som slutade 2-0. Theo Lundgvist (till höger) ropades ut som två målskytt men efter ”VAR-granskning”stod det klart att Johan Carlander var sist på bollen som betydde 2-0.

Källby IF fick då mersmak för denna cup som ett antal år framåt gick under namnet Källby IF:s u-sekt. cup.

Allt eftersom intresset steg för cupen, så gick en förfrågan till ett större företag på orten om de var intresserade av att var med som sponsorer där av dagens namn Billys Cup.

Publiken gillar denna cup – välfyllt på läktaren

Numera går cupen oftast över två helger – i år med 57 deltagande lag. Under senare år är det också glädjande nog att det är många lag som kommer utanför VFF:s distrikt. Som i år, t.ex, finns det lag med från Rynninge IK, Mullsjö IF samt Kronängs IF. Dessa var även här ifjol och bevisligen trivdes de i Källbyhallen.

I mitten av 90-talet spelades ett år cupen över tre helger då med otroliga 123 lag.

I en sådan här cup krävs det då massor av ideellt arbete såsom domare, sekretariat, personal till serveringen. speaker m.m. men där ställer föräldrar, spelare,ledare upp på ett föredömligt sätt.

Hur gick det?

Slutspel F 14:

Semi 1 Råda BK vit – Rynninge IK 0-2.

Semi 2 Råda BK grön – Skövde KIK 2-0.

Final Rynninge IK – Råda BK grön, 1-1 efter full tid och förlängning, här fick det då avgöras på straffar och här vann Råda BK grön slutligen med 1-2.

Slutspel P 15:

Semi 1 LFK vit – Mullsjö IF 0-1.

Semi 2 IKF Mariestad – LFK röd 10-0.

Final Mullsjö IF – IFK Mariestad, som Mullsjö IF vann med matchens enda mål.

Slutspel P 13:

Semi 1 Vara gul-Trollhättans IF 2-1.

Semi 2 Vara svart – Mariestads BK röd 2-0.

Final mellan de två Vara lagen och här vann Vara svart med 5-2.

Nästa helg spelar:

Fredag P 16,

Lördag P 11/F12,

Söndag den P 9.

