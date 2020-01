Vänerns yta fortsätter stiga

Publicerad fredag, 17 januari 2020, 09:23 av Björn Smitterberg

Enligt SMHI:s mätning av nivån på Vänern fortsätter ytan att stiga och var i dag på morgonen på 44,97 meter. Det är högsta värdet på flera år, och en centimeter högre än för en vecka sedan.

I Göta älv tappas så mycket vatten det går enligt tillstånden. Nivån är 87 centimeter över sjökortsdjupet.

Till Lidköpings hamn väntas under början av veckan ”Evert Prahm” med last från Tyskland, samt ”Pollux” med last från Spanien. Fartyget dellossar i Lidköping och fortsätter till Hönsäter för slutlossning.