Nya företag i Lidköping, Götene, Skara, Vara och Grästorp

Publicerad torsdag, 16 januari 2020, 12:52 av Björn Smitterberg

Lidköpingsnytt presenterar veckovis de nya företag som registrerats vid Bolagsverket och som har säte i västra Skaraborg.

Lidköping

Lovene Backa Gård AB

har bildats med adress Lovene Backa gård 1 för att driva lantbruk och skogsbruk, uthyrning av lokaler och personal, installation och service av industriportar m m .

Aggesund Entreprenad Ab

har bildats med adress Tranum Orrängen 1 för att driva lantbruk, skogsbruk, grävtjänster, snöröjning och drivning av timmer m m.

Torpa Lantbruk AB

har bildats med adress Tådene Storeberg, östra flygeln, för att driva lantbruk med grisproduktion samt växtodling. Vidare ska drivas maskinstation och fastighetsskötsel.

F.S Elektro AB

har bildats på Linjevägen 19 B för att utföra elinstallationer.

Vidare Perspektiv i Lidköping AB

har bildats på Norra Kedum Smörblomman 1 för tjänster inom psykologi.

SA Projektkonsult AB

har bildats på Örslösa Stubbegården 4 för att driva konsultverksamhet riktad mot produkter och produktionsutveckling inom försvars- fordons och marin industri.

Ek för Christin and the Friendzone

har bildats med adress lödkolvsvägen 10 för att bedriva musik i coverbandet Chrsitine and the Friendzone, samt uthyrningsverksamhet av utrustning och studioverksamhet.

Skara

Axells Fastigheter AB

har bildats med adress Malmgatan 6 för att äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsservice m m.

Glaer AB

har bildats med adress Ringvägen 33 i Axvall för att bedriva konsultverksamhet inom livsmedelsbranschen.

Grästorp

Friskagårdens Ekolantbruk AB

har bildats med adress Flakebergs Högstorp 2 för att driva lantbruk med produktion av spannmål och lamm, maskin och personaluthyrning m m.

Götene

FP Logistik och Service AB

har bildats med adress Skibergsvägen 3 för att bedriva byggverksamhet, trädgårds- och anläggningstjänster samt fastighetsservice.

Rangsäter Konsult

har bildats på Ramslöksgatan 5 i Källby för att erbjuda rådgivning och projektering samt dokumentering av säkerhets- och teletekniska anläggningar.