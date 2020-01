Plus och minus för bostadspriser i Lidköping

Publicerad tisdag, 14 januari 2020, 09:34 av Björn Smitterberg

Under de tre månader som avslutade 2019 föll villapriserna i Lidköping, medan priser på bostadsrätter steg.

Det visar uppgifter från Svensk Mäklarstatistik.

Sett över en tolvmånadersperiod, då de tre månaderna 2019 jämförs med 2018, har villapriserna stigit med knappt 6 procent i Lidköping. Men under de tre avslutande månaderna 2019 sjönk priserna med 9,1 procent. Statistiken för de tre månaderna bygger på 43 ägarskiften och genomsnittspriset var 2,6 miljoner kronor – 19.525 kronor per kvadratmeter. Snittpriset för tolv månader var 20.782 kronor per kvadratmeter.

Bostadsrätterna ökade i pris. Under de tre senaste månaderna 2019 gick priserna upp med 4,8 procent, och sett över tolv månader har priserna ökat med nära 16 procent.

I snitt betalades 12.224 kronor per kvadratmeter för de 91 bostadsrätter i Lidköping som är grund för statistiken. Under förra året bytte 363 bostadsrätter ägare i Lidköping.