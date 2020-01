Bandy: P19-landslagets VM-trupp är uttagen

Publicerad fredag, 03 januari 2020, 16:48 av Redaktionen

24, 25 och 26 januari avgörs P19-VM i Helsingfors. Förbundskaptenen Mattias Rehnholm har tagit ut VM-truppen som består av två målvakter och 14 utespelare.

– VM avgörs mitt inne i Helsingfors och det ska bli häftigt att spela på den arenan, säger Mattias till svenskbandy.se och fortsätter.

– Vi vill spela en varierad, passningsorienterad och offensiv bandy. Sen vet vi att vädret kan påverka en del och då kan vi få lov att ställa om oss till ett förenklat spel. VM-matcherna spelas i 2 gånger 30 minuter och då handlar det om att våga, men samtidigt minimera riskerna. Vi vet att vi måste vara noggranna på fasta positioner både offensivt och defensivt.

En hel del spelare i truppen var med i det P17-landslag som vann VM i Uljanovsk får snart två år sedan.

– Backar vi bandet två år så var många med. Vi tävlar alltid om att vinna guld när det kommer till VM. Sen vet vi att det är väldigt tufft att besegra Ryssland. Dessutom vet vi att både Finland och Norge kommer att bjuda på bra motstånd, säger Mattias.

Spelprogrammet till VM presenteras efter trettonhelgen.

Truppen: (Moderklubb inom parentes)

Benjamin Pizzoni Elfving, Västerås SK (Gustavsbergs IF)

Joel Snäll, Vetlanda BK (Svartbjörnsbyns IF)

Alexander Härndal, Villa Lidköping BK (Lidköpings AIK)

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK (Villa Lidköping BK)

Edvin Isaksson, Sandvikens AIK (Vetlanda BK)

Elias Swartswe, Ljusdals BK (Ljusdals BK)

Emil Nordström, Vetlanda BK (Jönköping Bandy)

Gabriel Hultgren, Åby/Tjureda IF (Åby/Tjureda IF)

Gustav Ek, Vetlanda BK (Vetlanda BK)

Isac Karlsson, Vetlanda BK (Vetlanda BK)

Isak Flodberg, Ljusdals BK (Ljusdals BK)

Jesper Granqvist, Edsbyns IF (Edsbyns IF)

Kasper Sandgren, Västerås SK (Tillberga Bandy)

Marcus Öhman, Ljusdals BK (Ljusdals BK)

Oscar Hulthammar, Nässjö IF (Nässjö IF)

Theo Lewerin, Villa Lidköping (Lidköpings AIK)

Reserver på hemmaplan:

Albin Franzén, Nässjö IF (Nässjö IF)

David Storme, Nässjö IF (Nässjö IF)

Melker Westman, Västerås SK (Västerås SK)

Noa Djäkner, Ljusdals BK (Ljusdals BK)

Hugo Andersson, IFK Vänersborg (Blåsut BK)