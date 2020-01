Knäcker du årets julnötter i Lidköpingsnytt? Här är facit

Publicerad torsdag, 02 januari 2020, 10:06 av Björn Smitterberg

Detta år har redaktören krånglat till det med julsångerna.

Det handlade om att lista ut varifrån korta strofer var hämtade.



Här är alla som svarade rätt – i tur och ordning som svaren kom:

24 december:

Birgitta och Sven-Inge Karlsson

25 december:

Ulla Nilsson

26 december:

Christian Wallgren

Kristina Barndik

Kerstin Hemberg

Gunilla Wänerskär

27 december:

Gunilla Tigerberg

Mari-Anne Broberg

Gudrun Gustavsson

28 december:

Bengt Jonsson

29 december:

Ingemar Härmark

30 december:

Stina Hedén

Noomi Eriksson

31 december:

Karin och Sven-Erik Rosenberg

Joacim Axelsson Gull-May Axelsson Birgitta Swahn

1 januari:

Mary Ekdahl

Frågorna och svaren

Här återges fraser hämtade ur visor och sånger som hör advent och jul till. De är hämtade ur en sångbok och det är den sångboken som är facit. Vilka titlar har sångtexterna där fraserna är hämtade?

1: Färga din värld röd och klar…

Svar: Låt mig få tända ett ljus

2: Stjärnan från Betlehem leder ej bort…

Svar: Gläns över sjö och strand

3: Where the tree tops plisten and children listen…

Svar: White Christmas

4: Hör dess dingli ding…

Svar: Bjällerklang

5: Då tar vi skidorna fram och vantarna på…

Svar: Nej, se det snöar…

6: Jultomten myser, julegran o julklappar han skickar så snäll…

Svar: Nu så är det jul igen

7: Här vare gran, sista i stan…

Svar: Knalle Juls vals

8: Här är stillhet och tystnad nu när marken färgats vit…

Svar: Koppången

9: Men jultomtens ren kanske är ett glömt…

Svar: Rudolf med röda mulen

10: Oh, denna natt, denna ljuvliga….

Svar: Svensk text ur ”Bella Notte”

11: Mamma har så bråttom klipp klipp klipp…

Svar: Raska fötter springa tripp tripp tripp

12: Du stora dag dag, du sälla dag…

Svar: Var hälsad sköna morgonstund

13: Midnatt råder…

Svar: Tomtarnas julnatt

14: … stråla ock på himlens djupblå grund.

Svar: Nu tändas tusen juleljus