Publicerad tisdag, 31 december 2019, 07:32

31 december

Önskas hyra

Hus

Söker ett hus att hyra runt Lidköping. Gärna med något uthus till. Har jobb.

Mobilnr till min moster då jag har svårt att svara när jag jobbar. 0730-53 92 85

Säljes

Hundbädd

Fin begagnad hundbädd. 200 kr

Svara med sms till 0708-63 28 93

30 december

Säljes

Taklampa

Tjockt mönstrat glas. Vit. 80:-. Finns i Lidköping

0706-70 49 52

Säljes

Akvarell

Ramad. Rosa Pioner. 400:-. Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon.

0703-91 84 92

20 december

Säljes

Cykel MTB

Impala Creative MTB ST 180, 18 vxl. Hyfsat skick. Växlarna behöver åtgärdas. 200 kr. Finns i Lidköping.

Tel 0760-18 65 07.

18 december

Säljes

Kornischer

Tre brunbetsade Kornischer! Tre olika längder. 144 cm, 111 cm och 108 cm. Skena invändigt! Pris 200kr

0708-82 95 91

Säljes

Böcker

2 st: Ett djävla solsken (Fatima Bremmer, fick Augustpriset 2017) 75:- och Offermossen 50:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

Säljes

Frimärken

6 st häften från 1992 till 1999. Pris 400 kr.

0734-43 20 99

17 december

Köpes

Bordtennisbord



Säljes

Duschdraperi

Duschdraperi inkl vinkelstång 90×90. 100 kr

0705-69 66 18

Säljes

Säng

120 x 200 cm, Hilding Original Plus Ramsäng med sängben av ek. Inköpt 2014. Lite använd. Mycket fint skick. Nypris fr 5.400 kr + sängben 545 kr. Finns i Lidköping. Pris 2.000 kr.

0760-18 65 07

Säljes

Flagga

Svensk flagga ungefär 200×300 cm. Oanvänd! 250 kr

0705-69 66 18

Säljes

Målning

Oljemålning på duk; Vinterskrud. Konstnär I Gustavzon. Med ram 375:- Fiinns i Lidköping.

0706-70 49 52

16 december

Säljes

Bogmonterade rådjur

3.500 kr styck

0704-30 63 54

12 december

Säljes

Gammalt klaffbord

med 2 lådor, renoveringsbehov. 100×60 nerfällt, 100×140 uppfällt. Höjd 77. Pris 750:-Finns i Lidköping.

Säljes

Handväska

Konstskinn. Svart/silver, axelrem. Obetydligt använd. Pris 100:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

11 december

Köpes

Bakbord

Tel 0706-06 72 69

Skänkes

Skrivare



HP Lazer Jet 100 colorMFP M175a Felfri !!

10 december

Säljes

Liten Damcykel

Rex 7 vxl. Bra skick. 200 kr. Finns i Lidköping.

Säljes

Vinterhjul

4 st dubbfria Good Year Ultragrip Ice 2 195/65/R15 på plåtfälg. Lite använda, nyinköpta 30/11 2018. Suttit på en Volvo v50. Pris totalt 1000 kr. Finns i Lidköping.

0707-79 50 30

9 december

Säljes

Vinterdäck

suttit på Yaris 2005. 175/65-14 mönsterdjup 4,7,7,,6 sitter på plåtfälg 500:-

svar till 0733-92 04 14

Säljes

Digital systemkamera

Canon EOS 7D kamerahus

Canon EF-S 10-22 mm, f/3.5-4.5, vidvinkelzoom

Canon EF-S 17-85 mm, f/4-5.6, normalzoom

Canon EF-S 18-200 mm, f/3.5-5.6, telezoom

Canon EF-S 60 mm, f/2.8, macro

Canon BG E7, batterigrepp

Canon Speedlight 430EX II, blixt

CF-kort, filter, batterier, laddare

Pris: 15.300:-

Tel: 0511-553 06, 0704-83 36 58

8 december

Säljer

Rattkälke

Rattkälke säljes! Obetydligt använd, hel och fin. Pris 300 kr.

Tel. 0762-154432

Säljes

Oljemålning

på duk; ”Kattunge i gröngräset”. Säljes med ram. 650:- Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

5 december

Säljes

Duffel

Damduffel storlek M. Obetydligt använd. Nypris över 2000 kr. Nu 350 kr.

Lidköping.

2 december

Säljes

Bilklädsel i Teddy

Till två bilstolar. Pris 100kr

Säljes

Vitrinskåp

400:- Vitrinskåp med 4 justerbara glashyllor. h 181cm br 74cm dj 34cm

Säljes

TV-bänk

50:- h 58cm br 80cm

0706-16 02 21 efter kl19.

1 december

Säljes

Ekbord

180 x 95 cm. 2 små torrsprickor på en kortsida. Pris 350 kr, billigare vid snabb avhämtning. Finns i Råda.