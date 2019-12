Mötesplatsen tisdag 31 december

Publicerad tisdag, 31 december 2019, 00:02 av Redaktionen

__________________________________________________

TISDAG 31 DECEMBER

Nyårsfyrverkeri

16 Götene Horse Arena: 17 minuter långt. Arr: Göteneföretagare

Direktsänd nyårskonsert

17,15 Folkets Hus: Livesändning från Berlins Konserthus, traidionell konsert med Berlinfilharmonikerna.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.15 Direkt från Berlin: Nyårskonsert, 240 kr



Nyårsfirande

23,45 Nya Stadens torg: Ljusshow

ONSDAG 1 JANUARI

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll – Sommarkyrkoteamet återvänder. Oliver Artursson, Jakob Burén, Jacob Göransson, Thea Nilsson, elsa Staf, Selma Staf och Christian Sörner. Carl-Magnus Malmesved leder. Fri Entré – kollekt till Bukobahjälpen.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

14.00 Röda Kvarn Sune – best man, 105 kr Barntillåten

15.00 Frost 2 (sv. tal), 105 kr 7 år

15.00 Parasit, 115 kr 15 år

16.30 Röda Kvarn Frost 2 (sv. tal), 105 kr 7 år

17.30 En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år

17.45 Parasit, 115 kr 15 år

19.00 Röda Kvarn En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år

20.00 Star Wars: The Rise of Skywalker, 125 kr 11 år

20.30 Jumanji: The Next Level, 105 kr 11 år



TORSDAG 2 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:00-16:00 Happy hours i vårt café! Fika till halva priset.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

14.00 Röda Kvarn Sune – best man, 80 kr Barntillåten

15.00 Frost 2 (sv. tal), 80 kr 7 år

15.00 Frost 2 (eng. tal), 80 kr 7 år

16.30 Röda Kvarn Frost 2 (sv. tal), 7 år

17.30 Star Wars: The Rise of Skywalker, 125 kr 11 år

17.30 Porträtt av en kvinna i brand, 115 kr 7 år

19.00 Röda Kvarn En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år

20.15 Jumanji: The Next Level, 105 kr 11 år

20.30 En del av mitt hjärta, 105 kr 7 år



FREDAG 3 JANUARI

LÖRDAG 4 JANUARI

Julen dansas ut

13 Vänermuseet: Traditionell julgransplundring med Lidköpings Folkdansgille, Skaparverkstan är öppen. 13.30 dans kring granen och 14,15 matas fiskarna. Entré vuxna 50:-

SÖNDAG 5 JANUARI TRETTONDAGSAFTON

Julen dansas ut

13 Vänermuseet: Traditionell julgransplundring med Lidköpings Folkdansgille, Skaparverkstan är öppen. 13.30 dans kring granen och 14,15 matas fiskarna. Entré vuxna 50:-

Trettondagsaftonfest

21 Sockertoppen: Trettondagsaftonfest med banden Scotts, Slambam och DJ Wilhelmwest. Entré 200:- (Sockerfabriken)

MÅNDAG 6 JANUARI TRETTONDAGEN

TISDAG 7 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:00 Välkommen på våffelcafé! Det serveras nybakade våfflor med sylt och grädde. Kaffe & våffla, 30kr.

ONSDAG 8 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:00 Studiebesök på Vänerkök Annelie på Vänerkök guidar oss runt under ca 1 timma. Därefter blir vi bjudna på kaffe med dopp.

Vi ses utanför Vänerkök kl.14:00. Buss 1 avgång från resecentrum 13:25, avstigning Änghagen 13:43, därefter en promenad på ca. 400m. Bil-P finns vid entrén. Obs! Trappa in till Vänerkök. Änghagsgatan 6. Anmälan till SeniorCenter senast tisdag 7/1. Begränsat antal platser.

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll – Kyrkokören i Otterstad samt solist Miriam Gindemo. Carl-Magnus Malmesved leder. Fri Entré – kollekt till Bukobahjälpen.

TORSDAG 9 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:00-16:00 Happy hours i vårt café! Fika till halva priset.

FREDAG 10 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30 Julgransröste- Dansa ut julen med Lisbeth Karlström som med sång och dragspel håller igång dansen. Tag med barn & barnbarn och få en rolig stund tillsammans. Ris á la Malta & pepparkaka, 15 kr. Godispåse till barnen!

SÖNDAG 12 JANUARI

Knutsdans

16 Nya Stadens torg. Musikskolans Lucia och Lisbeth Karlström, dansuppvisning och danslekar. Godispåsar till barnen. Arr: Lidköpings Folkdansgille.

MÅNDAG 13 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)



Götene Dykarklubb

18,30: Kursstart för sportdykning samt terminsstart för fridykning.

TISDAG 14 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong Välkommen att prova. Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt

ONSDAG 15 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 & 10:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. 20kr/bricka. Vinst till alla

TORSDAG 16 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör kostnadsfri rådgivning när det gäller hörapparat och synhjälpmedel.

10:15 Cirkelträning

FREDAG 17 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

17:00 Mat, dryck & musikalen Familjen Addams. Start på SeniorCenter med en BLT-sandwich (matig smörgås), dryck, kaffe & kaka.

Därefter till Folkets Hus där Musikal i Lisch framför Broadwaymusikalen Familjen Addams. 230 kr inkl. mat, dryck och musikal. Anmälan (bindande) samt betalning senast måndag 13/1 till SeniorCenter.

MÅNDAG 20 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

TISDAG 21 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong. Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen

14:30-16:00 Välkommen på våffelcafé! Det serveras nybakade våfflor med sylt och grädde. Kaffe & våffla, 30kr.

ONSDAG 22 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15:00 Tulpanfrossa! Floristen Sara gästar oss från Johannebergs blomsterhandel. Utlottning av bukett. Därefter erbjuds bakad potatis med 2 olika röror, sallad, dryck, kaffe och kaka till en kostnad av 60kr inkl. 1 lott. (Betalas i samband med anmälan eller senast 20/1 för att behålla bokad plats). Anmälan (bindande) from 30/12, begränsat antal platser!

TORSDAG 23 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio ”En del av mitt hjärta” Filmen börjar kl.12:45 på Folkets Hus. Lunch och Bio: 100kr. Betalas kontant

på SeniorCenter i samband med anmälan eller senast tisdag 21/1 för att behålla bokad plats. Föranmälan from 30/12,

4 platser/person.

FREDAG 24 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning. En eftermiddag där vi i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

MÅNDAG 27 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/styrka (pinngympa)

TISDAG 28 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp startar för säsongen

ONSDAG 29 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:30 Musikcafé med Hanna Sundblad, vissångerska från Lidköping. Hon blandar välkända sånger med några egna i en skön stämning med rum för både skratt, eftertanke och nerv. Fika finns att köpa!

TORSDAG 30 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelträning

FREDAG 31 JANUARI

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

15:00 Afternoon tea! Kom och njut av ljumna scones, kex, ost, marmelader och små bakverk. Kostnad: 45kr inkl. te eller kaffe. Ingen anmälan!

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

LÖRDAG 21 MARS

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar.

LÖRDAG 28 MARS

Power vårmarknad

8-14 Arenan: Sveriges största inomhusmarknad för amerikanska bilar, bildelar och livsstilsprodukter. Arr: American Car club Sweden.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

6,30-19,30 Sparbanken Lidköping Arena: Spinning för förmån för barncancerfonden.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6