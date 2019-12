Bandy: Damlandslaget samlas med sikte mot VM

Publicerad måndag, 30 december 2019, 14:24 av Redaktionen

Förbundskaptenen Magnus Nordin har kallat 18 utespelare och två målvakter till ett läger i Uppsala 3-4 januari.

Flera av de uttagna är Villaspelare.

VM avgörs i Oslo 19-22 februari och fokus under lägret ligger på att forma en trupp.

– Vi samlas med sikte mot VM och för att forma en VM-trupp. Det är inte långt kvar till mästerskapet och vi har en tänkt stomme. Men sen finns det ett antal spelare som konkurrerar med varandra på olika positioner, säger Magnus Nordin till svenskbandy.se.

Under lägret i Uppsala kommer truppen att hinna med ett par träningspass, teori och en testmatch mot en Siriuskombination.

– Det är några spelare vi vill se på närmare håll under lägret. Sen finns det ett antal spelare som inte är med på lägret som är aktuella för VM, säger Magnus Nordin.

Lägertruppen:

Carlström Sara, Västerås SK, Moderklubb: Kareby IS

Fridlund Ebba, Skutskärs IF, Moderklubb: Tranås BoIS

Rylander Virva, Västerås SK, Moderklubb: Västerås SK

Josefsson Vilma, Skutskärs IF, Moderklubb: Söråkers IF

Eklund Mathilda, Västerås SK, Moderklubb: Köpings IS

Fosselius Anna, Västerås SK, Moderklubb: Sunvära SK

Östman Lisa, Villa Lidköping BK, Moderklubb: IFK Skoghall

Gustafsson Sanna, Skutskärs IF, Moderklubb: Nässjö IF

Friman Ida, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Kareby IS

Plan Matilda, Västerås SK, Moderklubb: Katrineholm Bandy

Svenler Matilda, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Tranås BoIS

Ahlander Emma, Skutskärs IF, Moderklubb: Sandvikens AIK

Ström Tilda, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa/LAIK

Rutqvist (fd Erlandsson) Frida, AIK, Moderklubb: Tranås BoIS

Persson Malin, Västerås SK, Moderklubb: Söråkers IF

Ericsson Kajsa, Skutskärs IF, Moderklubb: Sunvära SK

Persson Erica, AIK, Moderklubb: Söråkers IF

Larsson Linnéa, Skutskärs IF, Moderklubb: Ljusdals BK

Kuul Malin, Västerås SK, Moderklubb: Västerås SK

Andersson Malin, Skutskärs IF, Moderklubb: Skutskärs IF