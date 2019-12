Privatannonserna – annonsera gratis

MTB-cykel, kornischer, böcker, frimärken, pingisbord, draperi…

Publicerad torsdag, 26 december 2019, 08:00 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

20 december

Säljes

Cykel MTB

Impala Creative MTB ST 180, 18 vxl. Hyfsat skick. Växlarna behöver åtgärdas. 200 kr. Finns i Lidköping.

Tel 0760-18 65 07.

18 december

Säljes

Kornischer

Tre brunbetsade Kornischer! Tre olika längder. 144 cm, 111 cm och 108 cm. Skena invändigt! Pris 200kr

0708-82 95 91

Säljes

Böcker

2 st: Ett djävla solsken (Fatima Bremmer, fick Augustpriset 2017) 75:- och Offermossen 50:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

Säljes

Frimärken

6 st häften från 1992 till 1999. Pris 400 kr.

0734-43 20 99

17 december

Köpes

Bordtennisbord

0702-85 95 59

Säljes

Duschdraperi

Duschdraperi inkl vinkelstång 90×90. 100 kr

0705-69 66 18

Säljes

Säng

120 x 200 cm, Hilding Original Plus Ramsäng med sängben av ek. Inköpt 2014. Lite använd. Mycket fint skick. Nypris fr 5.400 kr + sängben 545 kr. Finns i Lidköping. Pris 2.000 kr.

0760-18 65 07

Säljes

Flagga

Svensk flagga ungefär 200×300 cm. Oanvänd! 250 kr

0705-69 66 18

Säljes

Målning

Oljemålning på duk; Vinterskrud. Konstnär I Gustavzon. Med ram 375:- Fiinns i Lidköping.

0706-70 49 52

16 december

Säljes

Bogmonterade rådjur

3.500 kr styck

0704-30 63 54

12 december

Säljes

Gammalt klaffbord

med 2 lådor, renoveringsbehov. 100×60 nerfällt, 100×140 uppfällt. Höjd 77. Pris 750:-Finns i Lidköping.

0708-32 67 89

Säljes

Handväska

Konstskinn. Svart/silver, axelrem. Obetydligt använd. Pris 100:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

11 december

Köpes

Bakbord

Tel 0706-06 72 69

Skänkes

Skrivare



HP Lazer Jet 100 colorMFP M175a Felfri !!

10 december

Säljes

Liten Damcykel

Rex 7 vxl. Bra skick. 200 kr. Finns i Lidköping.

Säljes

Vinterhjul

4 st dubbfria Good Year Ultragrip Ice 2 195/65/R15 på plåtfälg. Lite använda, nyinköpta 30/11 2018. Suttit på en Volvo v50. Pris totalt 1000 kr. Finns i Lidköping.

0707-79 50 30

9 december

Säljes

Vinterdäck

suttit på Yaris 2005. 175/65-14 mönsterdjup 4,7,7,,6 sitter på plåtfälg 500:-

svar till 0733-92 04 14

Säljes

Digital systemkamera

Canon EOS 7D kamerahus

Canon EF-S 10-22 mm, f/3.5-4.5, vidvinkelzoom

Canon EF-S 17-85 mm, f/4-5.6, normalzoom

Canon EF-S 18-200 mm, f/3.5-5.6, telezoom

Canon EF-S 60 mm, f/2.8, macro

Canon BG E7, batterigrepp

Canon Speedlight 430EX II, blixt

CF-kort, filter, batterier, laddare

Pris: 15.300:-

Tel: 0511-553 06, 0704-83 36 58

8 december

Säljer

Rattkälke

Rattkälke säljes! Obetydligt använd, hel och fin. Pris 300 kr.

Tel. 0762-154432

Säljes

Oljemålning

på duk; ”Kattunge i gröngräset”. Säljes med ram. 650:- Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

5 december

Säljes

Duffel

Damduffel storlek M. Obetydligt använd. Nypris över 2000 kr. Nu 350 kr.

Lidköping.

2 december

Säljes

Bilklädsel i Teddy

Till två bilstolar. Pris 100kr

Säljes

Vitrinskåp

400:- Vitrinskåp med 4 justerbara glashyllor. h 181cm br 74cm dj 34cm

Säljes

TV-bänk

50:- h 58cm br 80cm

0706-16 02 21 efter kl19.

1 december

Säljes

Ekbord

180 x 95 cm. 2 små torrsprickor på en kortsida. Pris 350 kr, billigare vid snabb avhämtning. Finns i Råda.

30 november

Säljes

Däck



Dubbdäck 205-55-16″ på alu fälgar. Passar Ford Focus. Pris 1.000 kr.

28 november

Säljes

DVD-filmer

44 st Dvd-filmer inklusive 3 inplastade, säljes. Pris: 595 kr.

christer12(a)hotmail.com

27 november

Säljes

Fritidsugn





OMNIA Fritidsugn med inbunden receptsamling. 150 kronor.

Köpes

Hassel-film

Hassel: Svarta Banken DVD-film köpes.

christer12(a)hotmail.com

26 november

Säljes

Idolfinalsbiljetter

Säljer fyra biljetter till Idolfinalen i Globen 6/12. Kostnad: 2.000 kr. Värde 2.780 kr.

0730-37 50 51