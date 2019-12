Knäcker du årets julnötter i Lidköpingsnytt?

Publicerad tisdag, 24 december 2019, 10:00 av Björn Smitterberg

Detta år har redaktören krånglat till det med julsångerna.



Här återges fraser hämtade ur visor och sånger som hör advent och jul till. De är hämtade ur en sångbok och det är den sångboken som är facit. Vilka titlar har sångtexterna där fraserna är hämtade?

1: Färga din värld röd och klar…

2: Stjärnan från Betlehem leder ej bort…

3: Where the tree tops plisten and children listen…

4: Hör dess dingli ding…

5: Då tar vi skidorna fram och vantarna på…

6: Jultomten myser, julegran o julklappar han skickar så snäll…

7: Här vare gran, sista i stan…

8: Här är stillhet och tystnad nu när marken färgats vit…

9: Men jultomtens ren kanske är ett glömt…

10: Oh, denna natt, denna ljuvliga….

11: Mamma har så bråttom klipp klipp klipp…

12: Du stora dag dag, du sälla dag…

13: Midnatt råder…

14: … stråla ock på himlens djupblå grund.

Skicka ditt svar till desk(a)lidkopingsnytt.nu senast på nyårsdagen. Glöm inte ange för- och efternamn för vi räknar som vanligt upp alla som svarat rätt.

Man kan förstås utnyttja datorn, men sporten är att träna hjärnan och lista ut låtarna.