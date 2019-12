En betraktelse av Tore Sahlström:

– Julstämning var är du?

Publicerad tisdag, 24 december 2019, 08:44 av Tore Sahlström

Det knappt så man kan tro att julen är här.

Det har regnat och varit riktigt dystert väder en lång tid i vårt område. I dag är det redan julafton och, utomhus råder det nästan vårlikt väder så, man undrar var finns den riktiga julstämningen?

Var är tomtarnas luvor som rödast, julljusen som glittrigast?

Har du tittat på det fjärde adventsljuset med ett lugn i kroppen och längtansfull blick?

Lider du inte av julstress och har tid att lukta på glöggen?

Då ber jag få gratulera. Då har den riktiga julstämningen tagit plats hos dig. Annars tycker jag att julstämningen lyser med sin frånvaro. Jag som de flesta andra vill ha ett litet snötäcke över jul och nyår – fasta bara då. Det räcker för mig.

Själv har jag tappat den riktiga julkänslan för flera år sedan. Den stora familjehögtiden har med åren förändrats. Dåtidens relativa lugn har ersatts med dagens tokjäkt och prylstress.

Jag som en åldrig man kommer ihåg de snörika jularna uppe på Kinnekulle under mitten av 1950-talet då, det kom massviss med snö vid juletid.

I mina gamla fotogömmor hittade jag en bild som visar snömängden vid julen troligtvis 1954. Så här mycket snö var det på landsvägen mellan Västerplana och Medelplana. Det är Medelplana kyrka som i bakgrunden och, den lille parveln på den snötäckta vägen lär vara skribenten.

Numera är det mysgubben Ernst som, ska stå för julstämningen i juletid. På bästa sändningstid fixar han väldoftande julpynt och mat på nolltid. Undrar hur många stressade TV-tittare tänker göra precis som Ernst gör.

– Nä, det blir som vanligt att, köpa färdigkokt skinka och färdigrullade köttbullar samt allt annat färdig inköpta matvaror. Man måste ju hinna med så mycket innan alla, med stormsteg ska bänka sig framför TV exakt klockan tre på julaftonen för att se alla tecknade filmer som vevas fram varenda julafton.

Jag brukar istället varje julafton med förtjusning titta på Karl-Bertil Jonssons julafton. Per Åhlins skickliga tecknade film efter en berättelse av Tage Danielsson. Denna film har sänds i SVT sedan 1975 har i alla fall ett budskap som är värt att tänka på. Den missar jag aldrig.

Nu är det inte alla som firar jul på samma sätt. En del firar inte alls av någon orsak. Läste i någon tidskrift att några forskare i Danmark har studerat hjärnan hos personer som firar och inte firar jul. I studien ingick 20 personer och alla var boende i samma område i Köpenhamn. Hälften firade jul och andra hälften lät bli. Samtliga deltagare i studien fick titta på bilder med julmotiv och sedan genomgå en magnetundersökning. Här kunde forskarna se att fem områden i hjärnan aktiverades mer hos julfirarna än de som inte firar jul alls.

Slutsatsen blir väl då att, en julstämning tydligen påverkar våra hjärnor. Några som gläds för detta är väl matvarubutikerna som, redan i början av oktober fyller sina hyllor med papparkakor och julmust samt att, diverse julmarknader börjar också innan hösten ens är över.

Jag har firat några julaftnar utomlands och, då bland annat på Bali.

På Bali är de flesta hinduer och de firar inte så mycket jul som vi. När jag var där så förekom det att några barn i tomteluvor sjöng julsånger i 30 graders värme och det lät och såg lite malplacerat ut för en nordbo.

Under en jul på Bali träffade jag en familj från småländska Emmaboda som jag under några dagar guidade runt på ön. Nu var det så att frun i familjen jobbade på systembolaget i Kalmar och hade tagit med sig en flaska starkvinsglögg som skulle avnjutas på varma Bali vid juletid.

Familjen åkte hem till Sverige på självaste julaftonen och hade under vistelsen på ön inte känt för att dricka glögg i den heta värmen. Därför gav de mig den flaskan vid avfärden till Sverige för att jag skulle få känna lite julstämning.

Jag personligen har väl aldrig gillat sliskig och söt vinglögg så jag bestämde mig för att ta med flaskan till min favoritrestaurang på kvällen och gav den till ägaren och berättade på engelska att han skulle värma innehållet först. Han smakade på glöggen och jag såg på ansiktsuttrycket att det var rena giftet för honom.

Han tittade på mig med ett leende och undrade om det var någon häxdryck från någon av alla de gudar som de har på ön.

Det blev ingen julstämning den kvällen trots att det var julafton.

Skribenten gjorde en liten utflykt tidigt på lördagsmorgonen i ett regnigt Lidköping för att leta efter lite julstämning.

Det första som, jag upptäckte var en uppblåsbar tomte och snögubbe placerad på en balkong i närheten av Örthagsparken. Visserligen såg det som de hade det lite trångt på balkongen men, en viss julstämning infann sig lite lätt ändå i hällregnet.

Fortsatte till den livligt trafikerade Mellbygatan för att hälsa på familjen Tomtén som, Lidköpingsnytt skrev om förra året.

Jo då, hela familjen fanns på plats utanför Parkkontorets anläggning. I år har tomtefar försetts med bandyklubba och boll samt, några Villavimplar. Det är väl ett måste när man står mitt emot bandyarenan.

Efter besöket hos familjen Tomtén fortsatte färden till Framnäs Köpcentrum där julgransförsäljningen pågick för fullt. Här träffade jag på julgransförsäljerskan Laila Grén som berättade att, många ska ha sin gran oavsett väder.

-Men det är klart att regnet påverkar försäljningen en aning än om det skulle vara snö på marken. Granarna blir blöta och, alla har ju inte bilkärror till sin inköpta gran, berättar Laila.

Det är Lailas sambo som, driver företaget Johnssons julgranar. Roland var inte på plats utan, var och hämtade fler granar på sin julgransodling på Kinnekulle. Det är 28:e året som Roland Johnsson har stått på Framnäs och sålt lokalproducerade granar. Trots regnet var kommersen livlig vid runt den lilla jul röda boden.

När jag letade i min fotogömma så, hittade jag även en bild från 1980 när, jag jobbade på lokaltidningen som fotograf. En svartvit bild som vi hade på första sidan och önskade läsarna en God Jul. Det var sportreporten Thomas ”Farka” Andersson som, fick agera cyklande tidningsbud på Stenportsgatan.

Vid den här tiden innan det digitala medialandskapet hade påbörjats fanns det många tidningsbud som på tidiga mornar utdelade tidningen i alla väder.

Nu börjar tidningsbuden snart bli ett utrotat yrke när allt ska läsas digitalt. Även mitt gamla yrke som pressfotograf är också snart ett utrotat yrke. Flera av mina gamla kollegor har tvingats att börja bli en skrivande journalist eller, får byta yrke helt. Det påminner mig om när jag jobbade på en Skövdetidning för ett antal år sedan, när de yrkesskickliga typograferna inte behövdes mera när datorerna kom. Det var en fotografkollega som då skulle vara lite lustig och satte djuret panda på sätteriets drickaautomat. Vet att det då kom en typograf och frågade varför det märket satt där. Jo svarade fotografen:

– Ni är ju ett utdöende släkte.

Han skulle bara veta att 30 år senare är även hans yrkesroll utdöende. Tidernas förändras snabbt nu är det digitalt överallt som gäller – bra eller dåligt- det är väl upp till var och en att bedöma. Men som ålderman vill jag nog säga lite bittert att, det var bättre förr – alla fall om vi ska prata julstämning.

Nu önskar jag alla läsare Riktiga fridefulla helger framöver, och glöm inte att titta på julaftonens höjdpunkt Karl-Bertil Jonsson.