Bandy: Förbereder sig för VM i Lidköping

Publicerad måndag, 23 december 2019, 14:55 av Redaktionen

Förbundskaptenen Göran Boström har tagit ut truppen inför lägret i Eriksson Arena, Åby, 20-22 januari. Flera spelare hör hemma i Lidköping.

– Vi har några nya spelare som är med på lägret som inte varit med tidigare. De har gjort en bra säsong och vi vill se dom i det här sammanhanget. Sen finns det spelare som inte är med i Åby som är aktuella längre fram under säsongen, säger Göran Boström till Svenskbandy.

P17-landslagets stora mål i vinter är VM i Lidköping 13-15 mars.

– Fokus på lägret i Åby kommer att ligga på sammanhållning, målbild, roller, spelidé och attityd, säger Göran och fortsätter.

– Årskullen är fruktansvärt jämn och vi är inte klara med hur vi ska formera oss. Vi kommer att testa en hel del positioner för att se vet vad som blir bäst för lagets del.

Lägertruppen:

Sam Börjes, IFK Rättvik, Moderklubb: IFK Rättvik

William Knutsson, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa Lidköping BK

Liam Burberry Gahm, Västerås Bandy, Moderklubb: Gustavsbergs IF

Arvid Tapper, IK Sirius, Moderklubb: IK Sirius

Erik Lycksäter, Nässjö IF, Moderklubb: Nässjö IF

Figge Nilsson, Västerås Bandy, Moderklubb: TB Västerås

Filip Johansson, Vetlanda BK, Moderklubb: Vetlanda BK

Hugo Nyman, IFK Vänersborg, Moderklubb: Jönköping Bandy

Hugo Sjöling, IFK Vänersborg, Moderklubb: IFK Vänersborg

Karl Tagesson, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa Lidköping BK

Ludde Bjernulf, IFK Rättvik, Moderklubb: IFK Rättvik

Lukas Forsström, IFK Vänersborg, Moderklubb: IFK Vänersborg

Melker Broberg, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa Lidköping BK

Måns Racov, Vetlanda BK, Moderklubb: Vetlanda BK

Rasmus Skarps, Edsbyns IF, Moderklubb: Edsbyns IF

Simon Bonetto, IK Sirius, Moderklubb: Spånga/Bromsten BK

Simon Winther, Falu BS, Moderklubb: Falu BS

Tobias Blomqvist, Ljusdals BK, Moderklubb: Ljusdals BK

Vladimir In-fa-lin, Vetlanda BK, Moderklubb: Vetlanda BK